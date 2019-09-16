Visa suspende servicios al Banco BOD tras medida aplicada por la Sudeban - Runrun

A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE, la empresa Visa suspendió sus servicios al Banco Occidental de Descuento (BOD), esto según un correo dirigido a Jorge Fernández vicepresidente ejecutivo de esa institución.
Visa afirmó que la suspensión de la membresía al BOD se debe a que mientras este se encuentre en manos de la Sudeban no puede prestarle sus servicios por las sanciones que ha aplicado la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el Estado venezolano. En ese sentido, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 5 de agosto advierte que cualquier empresa que asista al gobierno de Nicolás Maduro podría acarrear sanciones.
“En consecuencia, a partir del 12 de septiembre de 2019, VISA ha suspendido la membresía de VISA de Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A en virtud del Acuerdo de licencia de membresía y marca registrada”, señala el escrito.
Los bines bloqueados por Visa son: 402686, 407427, 407616, 414640, 422242, 441132, 441133, 474154, 493752, 493753. Se lee en el correo dirigido a la directiva del Banco BOD. Asimismo, Visa no aclara hasta cuándo mantendrá la suspensión de los servicios.
El especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba dio a conocer la información a través de su cuenta en Twitter:
*Con información de Crónica.Uno
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