Guaidó denunció que gobierno de Maduro alberga guerrilleros en suelo venezolano - Runrun

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Guaidó denunció que gobierno de Maduro alberga guerrilleros en suelo venezolano

Redacción Runrun.es14 septiembre, 20191min1

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DESDE UNA CONCENTRACION EN BELLO MONTE, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que es el gobierno de Nicolás Maduro quien debe rendir cuentas sobre vínculos con guerrilleros.

“Que digan ellos quienes dónde están Santrich y Márquez, disidentes de las Farc, que los esconden aquí en Caracas”, dijo.

Reconoció que sabía que la aprobación del TIAR iba a generar controversia en la región. “El proceso de lucha continúa, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó la lucha venezolana”, dijo.

 

 

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