Reverol pedirá investigar a Guaidó por supuesto vínculo con grupos paramilitares - Runrun

EL MINISTRO DE INTERIOR Y JUSTICIA, Néstor Reverol pedirá al Ministerio Público que inicie una investigación en contra del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
“El Ejecutivo consignara todas los elementos criminalísticos al Ministerio Público para que se inicien las respectivas investigaciones y se haga justicia”, declaró Reverol.
Esto luego de que se publicaran unas fotografías donde se ve a Guaidó con dos personas que son miembros del grupo “Los Rastrojos”. Alberto Federico Ravell, presidente del Centro Nacional de Comunicaciones, afirmó en la W Radio de Colombia que el presidente del Parlamento desconocía la identidad de estas personas.
Sin embargo Reverol aseguró en rueda de prensa que esas imágenes “evidencian los vínculos de Guaidó con el narcoparamilitarismo”.
“Estas pruebas reafirman la vinculación de Guaidó con estos grupos y su autoría en las acciones desestabilizadoras dentro de Venezuela que atentan contra la paz”, agregó el ministro.
Igualmente señaló que Los Rastrojos tendrían que ver con la salida de Guaidó en febrero, para asistir al concierto Aid Live, y que las comunidades fronterizas “fueron sometidas por 24 horas a toque de queda paramilitar para que Guaidó no fuese visto”.
Reverol indicó que de acuerdo a investigaciones, “en marzo se produjo la detención de Roberto Marrero y se demostró su vinculación con estas organizaciones paramilitares y aportó información valiosa que nos condujo a la captura de Wilfredo Torres Gómez”.
Según declaró el ministro esta persona habría sido contrata para cometer “actos terroristas” en Venezuela.
Lo desmiente
El viernes, 13 de septiembre, el presidente Juan Guaidó declaró a Blu Radio de Colombia, que para asistir al concierto se tomó “miles” de fotos y “era difícil saber quién me pedía fotos. Difícil discriminar quién pide una foto”.
Además indicó que para poder cruzar la frontera tuvieron que cruzar al menos 11 alcabalas del lado venezolano. Celebró igualmente en la entrevista que actualmente los miembros de Los Rastrojos estén presos.
Guaidó ratificó que los que lo ayudaron a cruzar la frontera hacia Colombia ese día fue el Ejército, la policía de ese país y los ciudadanos.
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