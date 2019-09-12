Santa Teresa 1796 es premiado en Nueva York por segundo año consecutivo - Runrun

SANTA TERESA 1796, PRODUCTO INSIGNIA DE RON SANTA TERESA, fue premiado por segundo año consecutivo en el New York World Wine & Spirits Competition (NYWSC por sus siglas en inglés), al recibir la medalla de plata otorgada por un riguroso jurado integrado por expertos considerados autoridades en la industria de los licores.
“Este reconocimiento, proveniente de uno de los mercados más exigentes y que marca pauta en el mundo de la mixología como es la ciudad de Nueva York, nos llena de orgullo y nos compromete a seguir creyendo en Venezuela”, indicó Alberto Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa. “En la elaboración de Santa Teresa 1796 participan algunos egresados de Proyecto Alcatraz, un programa de reinserción social que refleja nuestro propósito de ser fuente de inspiración y una herramienta de transformación para todos aquellos que disfrutan de nuestros productos”, agregó el presidente de la empresa.
La NYWSC posee una trayectoria de 8 años en la evaluación de vinos y bebidas alcohólicas bajo la modalidad de cata a ciegas. Su jurado está conformado por reconocidos mixólogos, dueños de bares, editores de medios especializados y encargados de las compras de cadenas de hoteles y tiendas de licores, en su mayoría provenientes de la ciudad de Nueva York.
Esta competencia forma parte de The Tasting Alliance, organización matriz de la mundialmente conocida competencia de vinos y bebidas espirituosas de San Francisco, en la que Santa Teresa 1796 ha sido galardonado con medallas de oro (2009 y 2016) y Doble medalla de oro (2012).
“Santa Teresa 1796, es un ron suave, seco y balanceado, envejecido completamente mediante el método de solera, antiguamente reservado para la producción de brandy o jerez”, aseguró Ron Santa Teresa en un comunicado. Este producto es bandera de la empresa de ron en el mundo, ha logrado conquistar 30 reconocimientos en competencias internacionales y, mejor aún, los mercados y paladares más exigentes. En 2019 ha sido galardonado con medallas de oro en el International Spirits Review de Chicago y en el International Spirits Challenge celebrado en California, Estados Unidos.
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