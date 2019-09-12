Maduro dice que denunciará ante la ONU planes de Duque para asesinarlo - Runrun

NICOLÁS MADURO ASEGURÓ TENER “PRUEBAS” de que el presidente de Colombia, Iván Duque, “está preparando ataques terroristas” para asesinarlo y desestabilizar el país, por lo que llevará a la ONU estas.
“Tenemos pruebas y vamos a presentarlas ante el Consejo de Seguridad (de la ONU), pruebas con vídeos, fotos, con todos los testimonios de los testigos, de cómo el Gobierno de Colombia está preparando terroristas para hacer ataques a objetivos militares, civiles, institucionales y para tratar de asesinar al presidente Maduro”, indicó en un acto oficialista.
No es la primera vez que Maduro acusa a Duque de supuestamente intentar algo en su contra. En agosto de 2018 lo culpó de financiar y proteger a un grupo de personas involucradas en un supuesto magnicidio con drones cargados de explosivos.
Con información de EFE
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvT0VBLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgyNDIvYXBydWViYW4tZW4tbGEtb2VhLWxhLWNvbnZvY2F0b3JpYS1kZWwtb3JnYW5vLWRlLWNvbnN1bHRhLWRlbC10aWFyLyIgdGl0bGU9IkFwcnVlYmFuIGVuIGxhIE9FQSBsYSBjb252b2NhdG9yaWEgZGVsIMOzcmdhbm8gZGUgY29uc3VsdGEgZGVsIFRJQVIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5GQU5CPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MjQyL2FwcnVlYmFuLWVuLWxhLW9lYS1sYS1jb252b2NhdG9yaWEtZGVsLW9yZ2Fuby1kZS1jb25zdWx0YS1kZWwtdGlhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BcHJ1ZWJhbiBlbiBsYSBPRUEgbGEgY29udm9jYXRvcmlhIGRlbCDDs3JnYW5vIGRlIGNvbnN1bHRhIGRlbCBUSUFSPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvY2FybG9zaG9sbWVzdHJ1amlsbG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODIzMy9jYXJsb3MtaG9sbWVzLXRydWppbGxvLXNvbGljaXRvLWEtbGEtb2VhLWRldGVuZXItYWxpYW56YS1lbnRyZS1tYWR1cm8teS1ncnVwb3MtdGVycm9yaXN0YXMvIiB0aXRsZT0iQ2FybG9zIEhvbG1lcyBUcnVqaWxsbyBzb2xpY2l0w7MgYSBsYSBPRUEgZGV0ZW5lciBhbGlhbnphIGVudHJlIE1hZHVybyB5IGdydXBvcyB0ZXJyb3Jpc3RhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhcmxvcyBIb2xtZXMgVHJ1amlsbG88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgyMzMvY2FybG9zLWhvbG1lcy10cnVqaWxsby1zb2xpY2l0by1hLWxhLW9lYS1kZXRlbmVyLWFsaWFuemEtZW50cmUtbWFkdXJvLXktZ3J1cG9zLXRlcnJvcmlzdGFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNhcmxvcyBIb2xtZXMgVHJ1amlsbG8gc29saWNpdMOzIGEgbGEgT0VBIGRldGVuZXIgYWxpYW56YSBlbnRyZSBNYWR1cm8geSBncnVwb3MgdGVycm9yaXN0YXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9ndWFuaXBhLmpwZ18xMzg0MjEzNjIyLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgyMjEvdG9tYXMtZ3VhbmlwYS1tYWR1cm8teS1wYWRyaW5vLWxvcGV6LXNlLWhhbi1jb252ZXJ0aWRvLWVuLWVzY29sdGFzLWRlLWxhLWd1ZXJyaWxsYS8iIHRpdGxlPSJKdWFuIFBhYmxvIEd1YW5pcGE6IE1hZHVybyB5IFBhZHJpbm8gTMOzcGV6IHNlIGhhbiBjb252ZXJ0aWRvIGVuIGVzY29sdGFzIGRlIGxhIGd1ZXJyaWxsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbG9tYmlhbmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgyMjEvdG9tYXMtZ3VhbmlwYS1tYWR1cm8teS1wYWRyaW5vLWxvcGV6LXNlLWhhbi1jb252ZXJ0aWRvLWVuLWVzY29sdGFzLWRlLWxhLWd1ZXJyaWxsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5KdWFuIFBhYmxvIEd1YW5pcGE6IE1hZHVybyB5IFBhZHJpbm8gTMOzcGV6IHNlIGhhbiBjb252ZXJ0aWRvIGVuIGVzY29sdGFzIGRlIGxhIGd1ZXJyaWxsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L25pY29sYXMtbWFkdXJvLTkuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODIwMy9tYWR1cm8tYXNlZ3VyYS1xdWUtbGUtcHJvdm9jYS1sbG9yYXItY3VhbmRvLXZlLWxhLWRlc3RydWNjaW9uLWRlbC1hbWF6b25hcy8iIHRpdGxlPSJNYWR1cm8gYXNlZ3VyYSBxdWUgbGUgJiM4MjIwO3Byb3ZvY2EgbGxvcmFyJiM4MjIxOyBjdWFuZG8gdmUgbGEgZGVzdHJ1Y2Npw7NuIGRlbCBBbWF6b25hcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFtYXpvbmFzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MjAzL21hZHVyby1hc2VndXJhLXF1ZS1sZS1wcm92b2NhLWxsb3Jhci1jdWFuZG8tdmUtbGEtZGVzdHJ1Y2Npb24tZGVsLWFtYXpvbmFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hZHVybyBhc2VndXJhIHF1ZSBsZSAmIzgyMjA7cHJvdm9jYSBsbG9yYXImIzgyMjE7IGN1YW5kbyB2ZSBsYSBkZXN0cnVjY2nDs24gZGVsIEFtYXpvbmFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvQWxleGFuZGVyLVlhzIFuzINlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MTI4L2RlbGVnYWNpb24tZGUtbWFkdXJvLWVuLWNvbnNlam8tZGUtZGQtaGgtZGUtbGEtb251LXJlY2hhemEtbnVldm8taW5mb3JtZS1kZS1iYWNoZWxldC8iIHRpdGxlPSJEZWxlZ2FjacOzbiBkZSBNYWR1cm8gZW4gQ29uc2VqbyBkZSBERC4gSEguIGRlIGxhIE9OVSByZWNoYXphIG51ZXZvIGluZm9ybWUgZGUgQmFjaGVsZXQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGV4YW5kZXIgWcOhw7FlejwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODEyOC9kZWxlZ2FjaW9uLWRlLW1hZHVyby1lbi1jb25zZWpvLWRlLWRkLWhoLWRlLWxhLW9udS1yZWNoYXphLW51ZXZvLWluZm9ybWUtZGUtYmFjaGVsZXQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVsZWdhY2nDs24gZGUgTWFkdXJvIGVuIENvbnNlam8gZGUgREQuIEhILiBkZSBsYSBPTlUgcmVjaGF6YSBudWV2byBpbmZvcm1lIGRlIEJhY2hlbGV0PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+