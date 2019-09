Hugo Carvajal se niega a ser entregado: "En la justicia de EEUU no confío" - Runrun

EL EXGENERAL HUGO CARVAJAL, QUIEN fue hombre de contrainteligencia del gobierno de Hugo Chávez, se negó a que lo extraditen a EEUU por delitos de narcotráfico, argumentando que en ese país tomarán represalias en su contra, lo mismo que a su juicio sucedería en Venezuela.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, declaró en un tribunal español.

Asimismo, señaló que quienes podrían fungir como sus testigos en un juicio en su contra “están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, otros presos en México y otros muertos, como es el caso del presidente Chávez”, que era quien le daba directamente las órdenes a Carvajal, según él mismo dijo.

“A (Nicolás) Maduro lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”, añadió.

Carvajal fue detenido en España el 12 de abril por una orden de arresto de Estados Unidos, que lo acusa de haber pretendido “inundar” ese país con toneladas de cocaína, en ocasiones con ayuda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Con información de EFE

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvVHJ1bXAtLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgzMDIvdHJ1bXAtY3JlZS1xdWUtYm9sdG9uLXNlLXBhc28tYmFzdGFudGUtZGUtbGEtcmF5YS1lbi1sYS1wb2xpdGljYS1oYWNpYS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iVHJ1bXAgY3JlZSBxdWUgQm9sdG9uICYjODIyMDtzZSBwYXPDsyBiYXN0YW50ZSBkZSBsYSByYXlhJiM4MjIxOyBlbiBsYSBwb2zDrXRpY2EgaGFjaWEgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODMwMi90cnVtcC1jcmVlLXF1ZS1ib2x0b24tc2UtcGFzby1iYXN0YW50ZS1kZS1sYS1yYXlhLWVuLWxhLXBvbGl0aWNhLWhhY2lhLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UcnVtcCBjcmVlIHF1ZSBCb2x0b24gJiM4MjIwO3NlIHBhc8OzIGJhc3RhbnRlIGRlIGxhIHJheWEmIzgyMjE7IGVuIGxhIHBvbMOtdGljYSBoYWNpYSBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9odWdvZWxwb2xsb2NhcnZhamFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgwMDYvanVzdGljaWEtZXNwYW5vbGEtZXN0dWRpYXJhLWVsLWp1ZXZlcy1leHRyYWRpY2lvbi1kZWwtcG9sbG8tY2FydmFqYWwtYS1lZS11dS8iIHRpdGxlPSJKdXN0aWNpYSBlc3Bhw7FvbGEgZXN0dWRpYXLDoSBlbCBqdWV2ZXMgZXh0cmFkaWNpw7NuIGRlbCAmIzgyMjA7UG9sbG8mIzgyMjE7IENhcnZhamFsIGEgRUUgVVUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4iRWwgUG9sbG8iIENhcnZhamFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MDA2L2p1c3RpY2lhLWVzcGFub2xhLWVzdHVkaWFyYS1lbC1qdWV2ZXMtZXh0cmFkaWNpb24tZGVsLXBvbGxvLWNhcnZhamFsLWEtZWUtdXUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SnVzdGljaWEgZXNwYcOxb2xhIGVzdHVkaWFyw6EgZWwganVldmVzIGV4dHJhZGljacOzbiBkZWwgJiM4MjIwO1BvbGxvJiM4MjIxOyBDYXJ2YWphbCBhIEVFIFVVPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvaHVnb2VscG9sbG9jYXJ2YWphbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3NTk2L2h1Z28tY2FydmFqYWwtcmVhcm1lLWRlLWxhcy1mYXJjLWVzLXBhcnRlLWRlLXBsYW4tZGUtbWFkdXJvLWNvbnRyYS1jb2xvbWJpYS8iIHRpdGxlPSJIdWdvIENhcnZhamFsOiBSZWFybWUgZGUgbGFzIEZBUkMgZXMgcGFydGUgZGUgcGxhbiBkZSBNYWR1cm8gY29udHJhIENvbG9tYmlhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29sb21iaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc1OTYvaHVnby1jYXJ2YWphbC1yZWFybWUtZGUtbGFzLWZhcmMtZXMtcGFydGUtZGUtcGxhbi1kZS1tYWR1cm8tY29udHJhLWNvbG9tYmlhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkh1Z28gQ2FydmFqYWw6IFJlYXJtZSBkZSBsYXMgRkFSQyBlcyBwYXJ0ZSBkZSBwbGFuIGRlIE1hZHVybyBjb250cmEgQ29sb21iaWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9EaW9zZGFkb0NhYmVsbG9fLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODcxNDEvY2FiZWxsby1hLWVldXUtc2ktcXVpc2llcmFuLWhhYmxhci15LW5lZ29jaWFyLWNvbi1hbGd1aWVuLXRpZW5lbi1xdWUtaGFjZXJsby1jb24tbmljb2xhcy1tYWR1cm8vIiB0aXRsZT0iQ2FiZWxsbyBhIEVFVVU6IFNpIHF1aXNpZXJhbiBoYWJsYXIgeSBuZWdvY2lhciBjb24gYWxndWllbiwgdGllbmVuIHF1ZSBoYWNlcmxvIGNvbiBOaWNvbMOhcyBNYWR1cm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jb250YWN0b3MgZW50cmUgZWV1dSB5IHZlbmV6dWVsYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzE0MS9jYWJlbGxvLWEtZWV1dS1zaS1xdWlzaWVyYW4taGFibGFyLXktbmVnb2NpYXItY29uLWFsZ3VpZW4tdGllbmVuLXF1ZS1oYWNlcmxvLWNvbi1uaWNvbGFzLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DYWJlbGxvIGEgRUVVVTogU2kgcXVpc2llcmFuIGhhYmxhciB5IG5lZ29jaWFyIGNvbiBhbGd1aWVuLCB0aWVuZW4gcXVlIGhhY2VybG8gY29uIE5pY29sw6FzIE1hZHVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L2VldXVfYnVxdWUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzEzMi9qZWZlLWRlbC1jb21hbmRvLXN1ci1kZS1lZXV1LWFzZWd1cmEtcXVlLWxhLWNyaXNpcy1lbi12ZW5lenVlbGEtZXMtdW5hLWFtZW5hemEtcGFyYS1sYS1wYXotcmVnaW9uYWwvIiB0aXRsZT0iSmVmZSBkZWwgQ29tYW5kbyBTdXIgZGUgRUVVVSBhc2VndXJhIHF1ZSBsYSBjcmlzaXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhIGVzIHVuYSAmIzgyMjA7YW1lbmF6YSBwYXJhIGxhIHBheiByZWdpb25hbCYjODIyMTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DcmFpZyBGYWxsZXI8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODcxMzIvamVmZS1kZWwtY29tYW5kby1zdXItZGUtZWV1dS1hc2VndXJhLXF1ZS1sYS1jcmlzaXMtZW4tdmVuZXp1ZWxhLWVzLXVuYS1hbWVuYXphLXBhcmEtbGEtcGF6LXJlZ2lvbmFsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkplZmUgZGVsIENvbWFuZG8gU3VyIGRlIEVFVVUgYXNlZ3VyYSBxdWUgbGEgY3Jpc2lzIGVuIFZlbmV6dWVsYSBlcyB1bmEgJiM4MjIwO2FtZW5hemEgcGFyYSBsYSBwYXogcmVnaW9uYWwmIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios