Trump cree que Bolton "se pasó bastante de la raya" en la política hacia Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DE EEUU, DONALD Trump, declaró este 12 de septiembre que su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se “pasó de la raya” en la política hacia Venezuela.
“Yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó bastante de la raya, y creo que se ha demostrado que yo tenía razón”.
Sobre su posición frente a la situación en Venezuela, dijo que mantiene una “política firme” hacia este país.
“Venezuela está pasándolo realmente mal, y estamos tratando de ayudarles de una forma humanitaria”, dijo.
A pesar de que Trump reconoció haber tenido conversaciones “de muy alto nivel” con el gobierno de Maduro, evitó mencionar si está dispuesto a reunirse con Maduro, ante un eventual encuentro en la Asamblea General de la ONU.
“No quiero hablar sobre eso”, indicó, e insistió en que sigue trabajando “con Colombia y Brasil” para ayudar a los venezolanos.
Con información de EFE
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