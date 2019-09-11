Tomás Guanipa: Maduro y Padrino López se han convertido en escoltas de la guerrilla - Runrun

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Tomás Guanipa: Maduro y Padrino López se han convertido en escoltas de la guerrilla

Tal Cual Digital11 septiembre, 20192min70

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EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia – Zulia) acusó al gobernante Nicolás Maduro y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López de haberse convertido en “escoltas de la guerrilla colombiana” al permitir que estos grupos armados circulen por el país.

Durante una rueda de prensa, el parlamentario aseveró que solo en el estado Zulia existen más de 400 pistas clandestinas dedicadas a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y usadas por facciones de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

¿Dónde está el Estado venezolano defendiendo la frontera? ¿Dónde está el Estado venezolano defendiendo la seguridad y defensa? No existe. Lo que tenemos es el incremento del la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia y la extorsión en esas zonas de Venezuela”, sentenció Guanipa.

Además dijo que las FARC y el ELN transitan libremente por el país “amparadas por una dictadura que no le importa absolutamente el ejercicio delincuencial del narcotráfico porque lo único que les importa es mantenerse con el poder”.

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