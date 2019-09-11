 Maduro asegura que le "provoca llorar" cuando ve la destrucción del Amazonas - Runrun
Lo último
   

Buscar

Maduro asegura que le “provoca llorar” cuando ve la destrucción del Amazonas

Redacción Runrun.es11 septiembre, 20191min16

Artículos Relacionados

Noticias

“¡Estás despedido!”. Las seis salidas más polémicas del gobierno de Trump

NoticiasTop 5

El Mañanero de hoy #11Sept: Las 8 noticias que debes saber

Noticias

Funcionarios de la extinta PM siguen presos mientras sus familiares mueren por la crisis de salud

nicolas-maduro-9.jpg

NICOLÁS MADURO DIJO EN SU alocución del 10 de septiembre que le “provoca llorar” al recordar la devastación que han causado los incendios en el Amazonas y de nuevo responsabilizó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por la tala y quema en esa región.

“El Amazonas está siendo destruido en Brasil (…) Doloroso, a veces provocar llorar cuando uno ve impotente cómo la derecha neoliberal, fascista desde Brasil destruye a nuestra hermana República Federativa de Brasil y destruyendo al Amazonas destruye a Surámerica y a la humanidad”, manifestó. 

Para Maduro, en 2019 ha habido “un 300 % más de incendios y destrucción este año que el año pasado”, lo que, en su opinión, se ha generado “con la complicidad del presidente brasileño, Jair Bolsonaro”.

“[Bolsonaro] ha autorizado la tala, la quema indiscriminada del Amazonas para entregárselo a los terratenientes, a la oligarquía terrateniente de Brasil y ha destruido el Amazonas que es el pulmón del mundo entero”, aseguró.

Con información de EFE

Post Views: 16

Enviar Comentarios

anteriorEl Mañanero de hoy #11Sept: Las 8 noticias que debes saber

siguiente"¡Estás despedido!". Las seis salidas más polémicas del gobierno de Trump

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios