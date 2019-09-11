Maduro asegura que le "provoca llorar" cuando ve la destrucción del Amazonas - Runrun

NICOLÁS MADURO DIJO EN SU alocución del 10 de septiembre que le “provoca llorar” al recordar la devastación que han causado los incendios en el Amazonas y de nuevo responsabilizó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por la tala y quema en esa región.
“El Amazonas está siendo destruido en Brasil (…) Doloroso, a veces provocar llorar cuando uno ve impotente cómo la derecha neoliberal, fascista desde Brasil destruye a nuestra hermana República Federativa de Brasil y destruyendo al Amazonas destruye a Surámerica y a la humanidad”, manifestó.
Para Maduro, en 2019 ha habido “un 300 % más de incendios y destrucción este año que el año pasado”, lo que, en su opinión, se ha generado “con la complicidad del presidente brasileño, Jair Bolsonaro”.
“[Bolsonaro] ha autorizado la tala, la quema indiscriminada del Amazonas para entregárselo a los terratenientes, a la oligarquía terrateniente de Brasil y ha destruido el Amazonas que es el pulmón del mundo entero”, aseguró.
Con información de EFE
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvQWxleGFuZGVyLVlhzIFuzINlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MTI4L2RlbGVnYWNpb24tZGUtbWFkdXJvLWVuLWNvbnNlam8tZGUtZGQtaGgtZGUtbGEtb251LXJlY2hhemEtbnVldm8taW5mb3JtZS1kZS1iYWNoZWxldC8iIHRpdGxlPSJEZWxlZ2FjacOzbiBkZSBNYWR1cm8gZW4gQ29uc2VqbyBkZSBERC4gSEguIGRlIGxhIE9OVSByZWNoYXphIG51ZXZvIGluZm9ybWUgZGUgQmFjaGVsZXQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGV4YW5kZXIgWcOhw7FlejwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODEyOC9kZWxlZ2FjaW9uLWRlLW1hZHVyby1lbi1jb25zZWpvLWRlLWRkLWhoLWRlLWxhLW9udS1yZWNoYXphLW51ZXZvLWluZm9ybWUtZGUtYmFjaGVsZXQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVsZWdhY2nDs24gZGUgTWFkdXJvIGVuIENvbnNlam8gZGUgREQuIEhILiBkZSBsYSBPTlUgcmVjaGF6YSBudWV2byBpbmZvcm1lIGRlIEJhY2hlbGV0PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvbWFkdXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgxMjIvZ29iaWVybm8tZGUtbWFkdXJvLWV2YWx1YS1lbGV2YXItcGVuYXMtcG9yLXRyYWljaW9uLWEtbGEtcGF0cmlhLyIgdGl0bGU9IkdvYmllcm5vIGRlIE1hZHVybyBldmFsw7phIGVsZXZhciBwZW5hcyBwb3IgJiM4MjIwO3RyYWljacOzbiBhIGxhIHBhdHJpYSYjODIyMTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5OaWNvbMOhcyBNYWR1cm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgxMjIvZ29iaWVybm8tZGUtbWFkdXJvLWV2YWx1YS1lbGV2YXItcGVuYXMtcG9yLXRyYWljaW9uLWEtbGEtcGF0cmlhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkdvYmllcm5vIGRlIE1hZHVybyBldmFsw7phIGVsZXZhciBwZW5hcyBwb3IgJiM4MjIwO3RyYWljacOzbiBhIGxhIHBhdHJpYSYjODIyMTs8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9uaWNvbGFzLW1hZHVyby0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zODgxMTcvY29tby1kaWNlLWxhLWJpYmxpYS1hLWRpb3Mtcm9nYW5kby15LWNvbi1lbC1tYXpvLWRhbmRvLXktb3RyYXMtMTItcGVybGFzLWRlLW1hZHVyby1lbi1sYS1jYWRlbmEtZGVsLTlzZXAvIiB0aXRsZT0iJiM4MjIwO0NvbW8gZGljZSBsYSBCaWJsaWEsIGEgRGlvcyByb2dhbmRvIHkgY29uIGVsIG1hem8gZGFuZG8mIzgyMjE7IHkgb3RyYXMgMTIgcGVybGFzIGRlIE1hZHVybyBlbiBsYSBjYWRlbmEgZGVsICM5U2VwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Tmljb2zDoXMgTWFkdXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzg4MTE3L2NvbW8tZGljZS1sYS1iaWJsaWEtYS1kaW9zLXJvZ2FuZG8teS1jb24tZWwtbWF6by1kYW5kby15LW90cmFzLTEyLXBlcmxhcy1kZS1tYWR1cm8tZW4tbGEtY2FkZW5hLWRlbC05c2VwLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiYjODIyMDtDb21vIGRpY2UgbGEgQmlibGlhLCBhIERpb3Mgcm9nYW5kbyB5IGNvbiBlbCBtYXpvIGRhbmRvJiM4MjIxOyB5IG90cmFzIDEyIHBlcmxhcyBkZSBNYWR1cm8gZW4gbGEgY2FkZW5hIGRlbCAjOVNlcDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L21pY2hlbGxlYmFjaGVsZXQuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM4ODAzMi9iYWNoZWxldC1kaWNlLXF1ZS1lbC1nb2JpZXJuby1kZS1tYWR1cm8tZGVzb3llLXN1LXBlZGlkby1kZS1kaXNvbHZlci1sYXMtZmFlcy8iIHRpdGxlPSJCYWNoZWxldCBkaWNlIHF1ZSBlbCBnb2JpZXJubyBkZSBNYWR1cm8gZGVzb3llIHN1IHBlZGlkbyBkZSBkaXNvbHZlciBsYXMgRkFFUyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmZhZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zODgwMzIvYmFjaGVsZXQtZGljZS1xdWUtZWwtZ29iaWVybm8tZGUtbWFkdXJvLWRlc295ZS1zdS1wZWRpZG8tZGUtZGlzb2x2ZXItbGFzLWZhZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmFjaGVsZXQgZGljZSBxdWUgZWwgZ29iaWVybm8gZGUgTWFkdXJvIGRlc295ZSBzdSBwZWRpZG8gZGUgZGlzb2x2ZXIgbGFzIEZBRVM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9FTE5fLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgwMjQvcmV2aXN0YS1zZW1hbmEtbG9zLXNlY3JldG9zLWRlLWxhLWFsaWFuemEtZW50cmUtZ29iaWVybm8tZGUtbWFkdXJvLWxhcy1kaXNpZGVuY2lhcy15LWVsLWVsbi8iIHRpdGxlPSJSZXZpc3RhIFNlbWFuYTogbG9zIHNlY3JldG9zIGRlIGxhIGFsaWFuemEgZW50cmUgZ29iaWVybm8gZGUgTWFkdXJvLCBsYXMgZGlzaWRlbmNpYXMgeSBlbCBFTE4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db2xvbWJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODAyNC9yZXZpc3RhLXNlbWFuYS1sb3Mtc2VjcmV0b3MtZGUtbGEtYWxpYW56YS1lbnRyZS1nb2JpZXJuby1kZS1tYWR1cm8tbGFzLWRpc2lkZW5jaWFzLXktZWwtZWxuLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlJldmlzdGEgU2VtYW5hOiBsb3Mgc2VjcmV0b3MgZGUgbGEgYWxpYW56YSBlbnRyZSBnb2JpZXJubyBkZSBNYWR1cm8sIGxhcyBkaXNpZGVuY2lhcyB5IGVsIEVMTjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==