Trump destituye a John Bolton, el tercer asesor de seguridad de su mandato - Runrun

DONALD TRUMP, PRESIDENTE de Estados Unidos, anunció este martes que John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, fue separado de su cargo.

A través de su cuente en Twitter, Trump dijo que tomó dicha decisión debido a que estuvo en desacuerdo con algunas sugerencias realizadas por Bolton.

“Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el gobierno”, afirmó.

También informó que tiene previsto nombrar un nuevo asesor de seguridad la próxima semana.

Bolton se erigió como una de las voces más críticas contra Nicolás Maduro. El ya exasesor de Seguridad fue considerado un hombre clave junto con Pompeo en los esfuerzos del Gobierno de Trump para derrocar a Maduro.

Bolton es el tercer asesor de Seguridad Nacional destituido por el mandatario estadounidense. Antes de Bolton, desde enero de 2017 ocuparon el puesto Michael Flynn y Herbert McMaster.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

*Con información de EN y EP

