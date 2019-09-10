Guaidó: El régimen de Maduro ratifica que ampara a grupos irregulares - Runrun

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Guaidó: El régimen de Maduro ratifica que ampara a grupos irregulares

Sarai Coscojuela10 septiembre, 20192min2

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EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA y de la Asamblea Nacional denunció que el régimen de Nicolás Maduro confirmó, con declaraciones de Pedro Carreño, que los miembros de las FARC Iván Márquez y Jesús Santrich están en Venezuela. 
 
En declaraciones a las afueras del hemiciclo de sesiones, Guaidó aseguró que están trabajando con Colombia para superar la emergencia humanitaria y también la detección de grupos irregulares en el país. 
 
El presidente del Parlamento recordó cuando Maduro dijo, en el Foro de São Paulo, que tanto Márquez como Santrich eran bienvenidos a Venezuela. “Hoy el vocero del régimen ratificó lo que hemos venido denunciando”, repitió sobre Carreño. 
 
Señaló que ya están funcionando los satélites para ubicar grupos guerrilleros, aunque no ofreció mayores detalles sobre el sistema. 
 
Carreño aseguró la mañana de este martes en el programa Primera Página de Globovisión que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez y Jesús Santrich, son bienvenidos al país, ya que a su juicio, Venezuela se encuentra “avanzando de forma sistemática en un plan de paz”.
 
El constituyentista agregó que la presencia de Márquez y Santrich, permite observar una muestra de “filantropía” y “altruismo”, que permite una colaboración con el país venezolano.
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