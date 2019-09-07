Maduro sobre Guaidó: Seguimos ausentes en el diálogo hasta que rectifique su pretensión de entregar el Esequibo - Runrun

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Maduro sobre Guaidó: Seguimos ausentes en el diálogo hasta que rectifique su pretensión de entregar el Esequibo

Redacción Runrun.es6 septiembre, 20191min12

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NICOLÁS MADURO ASEGURÓ ESTE VIERNES que no reanudará el diálogo con la oposición hasta que Juan Guaidó, reconocido como presidente interino, rectifique “su pretensión de entregar” el territorio Esequibo a Guyana.

“Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el Esequibo, claramente seguimos levantados de esa mesa de diálogo (…) O rectifica o no nos ven las caras más, así de sencillo”, expresó en una reunión de gobierno transmitida por VTV.

Maduro suspendió el  7 de agosto el proceso de negociaciones que se realizaban en Barbados, argumentando que Guaidó “celebra, promueve y apoya” las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Venezuela.

A este señalamiento Maduro sumó la supuesta intención de Guaidó de “entregar” el Esequibo.

Por esta acusación, el Ministerio Público inició una nueva investigación contra Guaidó y sus colaboradores Vanessa Neumann y Manuel Avendaño.

Con información de EFE

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