Maduro sobre Guaidó: Seguimos ausentes en el diálogo hasta que rectifique su pretensión de entregar el Esequibo - Runrun

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NICOLÁS MADURO ASEGURÓ ESTE VIERNES que no reanudará el diálogo con la oposición hasta que Juan Guaidó, reconocido como presidente interino, rectifique “su pretensión de entregar” el territorio Esequibo a Guyana.
“Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el Esequibo, claramente seguimos levantados de esa mesa de diálogo (…) O rectifica o no nos ven las caras más, así de sencillo”, expresó en una reunión de gobierno transmitida por VTV.
Maduro suspendió el 7 de agosto el proceso de negociaciones que se realizaban en Barbados, argumentando que Guaidó “celebra, promueve y apoya” las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
A este señalamiento Maduro sumó la supuesta intención de Guaidó de “entregar” el Esequibo.
Por esta acusación, el Ministerio Público inició una nueva investigación contra Guaidó y sus colaboradores Vanessa Neumann y Manuel Avendaño.
Con información de EFE
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