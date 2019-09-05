Duque a Maduro: En lugar de comprar misiles que invierta en alimentos para los venezolanos - Runrun

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, condenó este jueves los nuevos planes de Nicolás Maduro de “prepararse” para un eventual conflicto armado en la frontera con su país.
“Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta el territorio de otras naciones”, indicó Duque.
“Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terrorista colombianos (…) Que no nos salga ahora con bravuconadas de llevar misiles a la frontera. En lugar de eso, debería invertir esos recursos para al pueblo venezolano y le brinde alimento”, señaló el presidente colombiano.
El mandatario aseguró que Maduro protege dentro del territorio nacional a miembros del ELN y las FARC.
Además, Duque afirmó que buscará el apoyo de la comunidad internacional para “enfrentar a esos grupos terroristas”.
Finalmente, el presidente colombiano celebró que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denuncie la protección que le da el régimen de Maduro a estos grupos irregulares.
“Agradezco que esté con toda la disposición para colaborar y que esos terroristas vayan a la justicia”, aseguró Duque.
*Con información de El Nacional.
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