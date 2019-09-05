Duque a Maduro: En lugar de comprar misiles que invierta en alimentos para los venezolanos - Runrun

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Duque a Maduro: En lugar de comprar misiles que invierta en alimentos para los venezolanos

Redacción Runrun.es5 septiembre, 20192min1

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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, condenó este jueves los nuevos planes de Nicolás Maduro de “prepararse” para un eventual conflicto armado en la frontera con su país.

“Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta el territorio de otras naciones”, indicó Duque.

“Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terrorista colombianos (…) Que no nos salga ahora con bravuconadas de llevar misiles a la frontera. En lugar de eso, debería invertir esos recursos para al pueblo venezolano y le brinde alimento”, señaló el presidente colombiano.

El mandatario aseguró que Maduro protege dentro del territorio nacional a miembros del ELN y las FARC.

Además, Duque afirmó que buscará el apoyo de la comunidad internacional para “enfrentar a esos grupos terroristas”.

Finalmente, el presidente colombiano celebró que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denuncie la protección que le da el régimen de Maduro a estos grupos irregulares.

“Agradezco que esté con toda la disposición para colaborar y que esos terroristas vayan a la justicia”, aseguró Duque.

 
*Con información de El Nacional.
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