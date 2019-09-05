“Encuentro por Venezuela”, la nueva alianza política que nació en la oposición - Runrun

Este jueves 5 de septiembre los directivos de los partidos políticos Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Encuentro Ciudadano, anunciaron la creación de un nuevo movimiento nacional, que tiene como objetivo construir alianzas para lograr el cese de la usurpación.
El secretario general de MPV y diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla anunció desde la clandestinidad la creación de esta alianza, “estamos estrechando al máximo nuestra alianza, hemos decidido que nuestras direcciones políticas regionales, nacionales y municipales, activen juntos” la lucha por la restitución de la democracia.
Explicó que ahora el objetivo de ambos partidos políticos es trabajar en conjunto, en la búsqueda de “sumar esfuerzo y organizar a nuestro pueblo, aumentando las capacidades para lograr el cambio de nuestro país”.
Durante una rueda de prensa en la que el parlamentario intervino por medio de un vídeo, ratificó la necesidad de fortalecer las organizaciones políticas de oposición y recordó que es “indispensable” crear estas alianzas para poner fin al régimen de Nicolás Maduro.
Por su parte la diputada y coordinadora del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano explicó que este “Encuentro por Venezuela”, busca crear aún más condiciones para lograr el cese de la usurpación, siguiendo así la ruta fijada por el presidente del parlamento Juan Guaidó, quien se juramentó como mandatario encargado y es reconocido por más de 50 países.
Aclaró que con esta alianza ambos partidos no se están apartando de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ni se están haciendo a un lado en la oposición venezolana.
“Vinimos a sumar y no a dividir, vamos a seguir representando a la unidad dentro de la AN, vinimos a respaldar cada decisión del presidente Juan Guaidó”, dijo Solórzano para dar formalizada la creación de este nuevo movimiento.
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