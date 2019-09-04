Motín en la PNB de Boleíta deja al menos un muerto - Runrun

Daisy Galaviz / El Pitazo
LA TARDE DEL 3 DE SEPTIEMBRE se registró un motín en los calabozos del Centro de Privados de Libertad Boleíta de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en la parroquia Petare del municipio Sucre. La revuelta de los detenidos se generó por el traslado de un presunto violador.
Un joven que según había abusado de una menor de edad en los edificios de la Misión Vivienda Venezuela en Fuerte Tiuna llegó en horas de la tarde a la comisaría policial. Trascendió que los presos lo mataron al decapitarlo. En un audiovisual que circula por las redes sociales se ve cómo los detenidos celebran, cantan y bailan alrededor del cuerpo decapitado.
Extraoficialmente se conoció que hay un muerto más y que la revuelta de los detenidos ante la llegada del presunto violador se convirtió en una exigencia de mejores condiciones de los calabozos y de traslados a cárceles nacionales.
953 privados de libertad exigen traslados a otros centros de reclusión para evitar hacinamiento. Se espera la llegada del fiscal 13 nacional Enrique Rieta para realizar una mediación.
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