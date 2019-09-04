Maduro declara alerta en frontera con Colombia y ordena ejercicios militares - Runrun

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Maduro declara alerta en frontera con Colombia y ordena ejercicios militares

Redacción Runrun.es4 septiembre, 20192min10

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NICOLÁS MADURO DECLARÓ EL MARTES 3 de septiembre una alerta en toda la frontera que Venezuela comparte con Colombia y ordenó la realización de ejercicios militares en esa zona, argumentando que de parte de ese país hay una supuesta intención de crear un conflicto con Venezuela.

“Todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e iniciar (…) el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares”, aseveró.

Maduro precisó que los ejercicios se realizarán en los estados Zulia, Táchira Apure y Amazonas “para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad y su tranquilidad”.

Asimismo, rechazó el rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla FARC y aseguró que el gobierno de Iván Duque “no quiere la paz, quiere la guerra”, por lo que instó a la FANB a resguardar las fronteras.

“Sabemos que hay una maniobra para tratar de escalar un conjunto de falsos positivos (…) el Gobierno de Colombia (…) ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país”, manifestó.

Con información de EFE

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