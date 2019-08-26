Más de 200 venezolanos fueron asesinados en Colombia entre enero y julio - Runrun

EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL EN COLOMBIA reveló que 233 venezolanos han muerto en durante el primer semestre del año en diferentes hechos violentos.
El estudio indica que, entre enero y julio, se registraron 252 homicidios cuyas víctimas eran extranjeras. De esta cifra 233 son de nacionalidad venezolana, 206 hombres y 27 mujeres.
“En este momento muchos de ellos -venezolanos- están siendo utilizados para hurtos, cuidado de zonas de expendio de sustancias psicoactivas, cobrar vacunas”, aseguró Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana.
De acuerdo con el informe, 1.754 venezolanos fueron objeto de violencia interpersonal, Bogotá fue el escenario del mayor número de casos con 629 seguido de Antioquia con 124.
En lo que va de 2019, muere un ciudadano venezolano a diario en Colombia
Otra cifra que preocupa es la que tiene que ver con la violencia sexual. Medicina legal reportó que entre enero y julio 403 mujeres fueron víctimas de este delito, mientras que la cifra de hombres ascendió a 77.
“En el proceso de desplazamiento hay condiciones de hacinamiento altos y eso implica que las mujeres se conviertan en las mayores víctimas potenciales de sufrir violencia de género”, dijo Avendaño.
Además, la entidad reveló que en el primer semestre del año 18 ciudadanos venezolanos se suicidaron.
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