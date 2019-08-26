Iván Duque pide a la CIDH que lidere investigación en contra de Maduro - Runrun

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, pidió este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie para que no se caiga en la impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra donde ha habido procesos de paz.
Durante la inauguración del 62 período de sesiones extraordinarias de la CorteIDH en Barranquilla, Duque le pidió al presidente de dicho organismo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor asumir el liderazgo para llevar ante la justicia los crímenes que considera que se están cometiendo en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
«Pido una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes diariamente en Venezuela impunemente», dijo.
El mandatario colombiano pidió a la institución que tome el liderazgo para llevar ante la justicia los crímenes que considera que se están cometiendo en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
“El llamado respetuoso es que ante los reportes que se conocen, el adelantado por la propia Organización de Estados Americanos (OEA) en cabeza del secretario general y el más reciente adelantado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet debería servir para que la CorteIDH pueda transmitir su preocupación a la CPI”, dijo Duque.
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