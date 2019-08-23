En 12 puntos: así resumimos lo que dijo Maduro este #22Ago - Runrun

NICOLÁS MADURO DIRIGIÓ ESTE 22 DE agosto una “jornada de trabajo productivo” en el Complejo Industrial Procesador de Plástico Socialismo Tuyero, ubicado en ubicado en Santa Teresa del Tuy, municipio Bolívar del estado Miranda, donde estuvo acompañado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami.
Con estas 12 declaraciones resumimos su alocución, transmitida por VTV:
1.- Ordenó al presidente de la Corporación Venezolana del Plástico (Coveplast), Antonio Núñez, crear un plan para sustituir la importación de plástico: “Ordeno crear un plan de inmediata aplicación para independizar a la Corporación Venezolana del Plástico de cualquier producto importado o insumo y hacerlo en el país, garantizarlo con mano de obra venezolana”.
2. “He aprobado un plan de inversiones especial para el Plan ‘Fibra Óptica llega al Hogar’, el cual nos va a permitir llevar Internet de alta velocidad a las oficinas y hogares”.
3.- “Estamos preparando el terreno para el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G”.
4.- “Hemos estado avanzado en planes de fortalecimiento de Cantv y Movilnet”.
5.- “Debemos seguir avanzando en el fortalecimiento del Inces como un gran instrumento de formación para la producción, en el nivel más calificado que podamos tener”.
6.- “El destino de Venezuela debe ser el mismo para el pueblo, los empresarios y las empresas públicas. Venezuela nos pertenece a todos y debemos levantarla y hacerla grande entre todos”.
7.- “Debemos todos los días precisar las metas, los métodos, los instrumentos. Esta es una batalla diaria y el imperialismo tomó el camino de la guerra, el bloqueo y la agresión económica contra Venezuela”.
8.-“La solución [a la crisis] está en nosotros mismos: en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra fuerza productiva, en nuestro trabajo. Estamos en una economía de resistencia”.
9.- A los empresarios del sector privado les dijo: “Cuenten ustedes con todo mi apoyo y todo el apoyo del gobierno Bolivariano para el desarrollo de sus empresas, sus industrias y el encadenamiento productivo de toda la economía nacional”.
10.- Pidió a la ciudadanía “tomar el camino de la independencia tecnológica y productiva”.
11.- “Hemos empezado este proceso de liberación de fuerzas productivas de la dependencia de productos importados, del burocratismo”.
12.- “Hemos llegado ya a los 5 millones de firmas para decirle #NoMoreTrump al bloqueo brutal. Venezuela debe levantar su bandera de dignidad”.
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