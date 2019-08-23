Jefe del Comando Sur: Nuestro foco militar es planear el día después de Maduro - Runrun

EL JEFE DEL COMANDO SUR de EEUU, almirante Craig Faller, se refirió nuevamente a la crisis en Venezuela y dijo que el objetivo militar de su país respecto a esta situación es planificar el “día después” del gobierno de Nicolás Maduro.
“El foco militar del Comando Sur es planear el día después de Maduro. Nuestra prioridad es dar apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para presionar a Maduro, que son esfuerzos diseñados para facilitar una transición democrática en Venezuela”, dijo en una rueda de prensa.
De igual manera, negó que Estados Unidos esté planeando una intervención militar en Venezuela: “La única intervención (militar), la única invasión a Venezuela fue la promovida por Cuba, Rusia y otros actores externos que no aprecian la democracia”.
En opinión de Faller, la crisis en Venezuela se ha vuelto una amenaza para la paz de la región continental y en otro flagelo al que el continente debe enfrentar.
“Tenemos que colaborar para atender nuestros desafíos, como algunos desastres creados por el hombre, como es el caso de Venezuela. Esos desafíos nos exigen trabajar juntos (…) Es importante concentrarnos en los hechos y ellos nos dicen que Maduro provocó una crisis, un desastre que afecta no sólo a la población de Venezuela sino que también tiene impacto en la seguridad de todos los países de la región”, sostuvo.
Para el funcionario estadounidense, “Maduro está aislado y perdiendo amigos y la comunidad internacional está unida” en torno a la necesidad de hallar una solución a la crisis en Venezuela.
Además, afirmó que países de la región están contribuyendo a superar “la tragedia venezolana, que fue resultado del gobierno de ese país”.
“Realmente nos concentramos mucho en el asunto de la ayuda humanitaria a Venezuela porque todos los países que participamos en la reunión hemos recibido determinados contingentes de refugiados venezolanos y cada uno tiene su tipo de problema por este asunto y su estrategia de asistencia”, dijo.
Con información de EFE
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