Guaidó reconoció que sabía de los contactos entre EEUU y el gobierno de Maduro - Runrun

EL PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA, Juan Guaidó, reconoció este 21 de agosto que sabía de los contactos entre el gobierno de Estados Unidos y funcionarios de alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro.
En una rueda de prensa, aseguró que estos contactos son parte de “una gran estrategia” para lograr “el cese de la usurpación”.
“Hay algunos detalles que han salido a la luz pública luego de ocho intensos meses, siete (meses) desde que asumiéramos formalmente la presidencia encargada, reconocidos por 60 países del mundo”, señaló.
Guaidó considera que los contactos que ha habido entre el gobierno de Donald Trump y funcionarios de Maduro demuestran “claramente” que la oposición ha “venido haciendo el trabajo” y que ha procurado que “todos los factores que se pongan del lado de la constitución”.
En su opinión, el de Maduro es “un régimen solo, aislado” frente a una dirigencia opositora que se ha robustecido y cuenta con apoyo internacional.
Con información de EFE
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