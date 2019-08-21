Juan Guaidó: "Llegó el momento de una mayor presión" - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, Juan Guaidó se pronunció este miércoles desde la sede del diario El Nacional, para reconocer que ciertamente sus representantes han mantenido conversaciones con Estados Unidos y miembros de las Fuerzas Armadas, pero destacó que “llegó el momento de una mayor presión”.
Expresó que “esto no es nuevo, habrán detalles que han salido a la luz pública luego de ocho meses de lucha, llegó el momento hoy de ir a un proceso con mayor presión. Lo que hay en este momento es interlocución. Todos los mecanismos de presión al régimen es la fuerza para ganar”.
“Maduro, el usurpador, está ya desesperado y (es) tan torpe que tuvo que salir al paso a lo que decían (…) Pretendía hacer ver que él era el que estaba en el proceso (de conversaciones con Washington) y horas después lo desmienten y lo hacen quedar en ridículo”, dijo Guaidó.
En cuanto al diálogo en Noruega, Guaidó destacó que “ellos dijeron que nunca se van a levantar, a los días se levantaron y después Arreaza expresó que era de manera momentánea (…) No es que Venezuela ya ganó, es que el régimen está derrotado”.
Sobre la crisis humanitaria del país, el presidente encargado explicó que aún con los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas y la Cruz Roja la ayuda solo podrá llegar a 2,3 millones de venezolanos.
Reiteró que es necesario lograr el cese de la usurpación para poder brindar apoyo a más de siete millones de venezolanos en situación vulnerable.
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