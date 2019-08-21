En 8 claves: lo que dijo Maduro este #20Ago - Runrun

NICOLÁS MADURO DIRIGIÓ ESTE 20 DE agosto la inauguración del Terminal de Pasajeros La Guaira-Naiguatá-Caruao y entregó “financiamiento al Poder Popular”.
Este fue el resumen de su alocución, transmitida en cadena nacional de radio y televisión:
1.- Confirmó que su gobierno mantiene contactos desde hace meses con altos funcionarios de la Casa Blanca bajo su “autorización expresa, directa”: “Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber (…) Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido”.
2.- Aseguró que solo un Ejecutivo liderado por él puede “gobernar Venezuela en paz” y puede “resistir embates y defender el derecho del futuro y la prosperidad”.
3.- Aprobó el financiamiento por 90.000 millones de bolívares para los proyectos de recuperación de áreas comunes de los consejos comunales.
4.- Dijo que su gobierno está “configurando en la Misión Transporte 2.000 nuevas unidades de autobuses Yutong, casi la mitad serán construidos en Venezuela, en Yaracuy”.
5.- A pesar de confirmar los “contactos” de su gobierno con el de EEUU, le advirtió a ese país: “Si ustedes nos agreden nosotros respondemos, no nos vamos a quedar callados, Venezuela no se quedará callada jamás”.
6.- Además, insistió en su llamado “a toda Venezuela a firmar por la paz, soberanía e integridad del país”.
7.- Sobre este asunto dijo: “Ya llegamos a 4.000.000 millones de firmas. No te quedes atrás, sal a firmar, en las Plazas Bolívar del país, por la defensa de Venezuela, por la paz de la Patria, por la felicidad de todos y todas”.
8.- Transfirió recursos económicos para la ejecución de proyectos emprendidos por Consejos Comunales del estado La Guaira, en el marco de la Misión Venezuela Bella.
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