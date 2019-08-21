 En 8 claves: lo que dijo Maduro este #20Ago - Runrun
Lo último
   

Buscar

En 8 claves: lo que dijo Maduro este #20Ago

Redacción Runrun.es20 agosto, 20193min6

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

[VIDEO] Maduro confirma que “desde hace meses” hay contacto entre su gobierno y el de Donald Trump

NoticiasTop 5

Diputados debaten sobre fracaso de reconversión monetaria mientras se registra un apagón en Caracas

NoticiasOpinión

Como mosquitos, por Orlando Viera-Blanco

nicolas-maduro-7.jpg

NICOLÁS MADURO DIRIGIÓ ESTE 20 DE agosto la inauguración del Terminal de Pasajeros La Guaira-Naiguatá-Caruao y entregó “financiamiento al Poder Popular”.

Este fue el resumen de su alocución, transmitida en cadena nacional de radio y televisión:

1.- Confirmó que su gobierno mantiene contactos desde hace meses con altos funcionarios de la Casa Blanca bajo su “autorización expresa, directa”: “Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber (…) Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido”.

2.- Aseguró que solo un Ejecutivo liderado por él puede “gobernar Venezuela en paz” y puede “resistir embates y defender el derecho del futuro y la prosperidad”.

3.- Aprobó el financiamiento por 90.000 millones de bolívares para los proyectos de recuperación de áreas comunes de los consejos comunales.

4.- Dijo que su gobierno está “configurando en la Misión Transporte 2.000 nuevas unidades de autobuses Yutong, casi la mitad serán construidos en Venezuela, en Yaracuy”.

5.- A pesar de confirmar los “contactos” de su gobierno con el de EEUU, le advirtió a ese país: “Si ustedes nos agreden nosotros respondemos, no nos vamos a quedar callados, Venezuela no se quedará callada jamás”. 

6.- Además, insistió en su llamado “a toda Venezuela a firmar por la paz, soberanía e integridad del país”.

7.- Sobre este asunto dijo: “Ya llegamos a 4.000.000 millones de firmas. No te quedes atrás, sal a firmar, en las Plazas Bolívar del país, por la defensa de Venezuela, por la paz de la Patria, por la felicidad de todos y todas”.

8.- Transfirió recursos económicos para la ejecución de proyectos emprendidos por Consejos Comunales del estado La Guaira, en el marco de la Misión Venezuela Bella.

Post Views: 6

Enviar Comentarios

anterior[VIDEO] Maduro confirma que "desde hace meses" hay contacto entre su gobierno y el de Donald Trump

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios