Guaidó: Con Maduro en el poder no habría una elección realmente libre - Runrun

EL PRESIDENTE INTERINO, JUAN GUAIDÓ, considera que no serían “realmente libres” unas elecciones presidenciales con Nicolás Maduro —a quien califica de dictador y usurpador— en el poder.
“No habría una elección realmente libre y tenemos que aproximar, nosotros, hacia una elección competitiva (…) Nosotros tendríamos que empujar y hacer todo lo posible para tener una elección realmente libre, una transición que vaya a la reinstitucionalización, un nuevo CNE (Consejo Electoral), la supervisión internacional”, declaró en una entrevista a CNN en Español transmitida el domingo 18 de agosto.
A su juicio, es impensable unos comicios presidenciales con políticos y partidos inhabilitados: “Ejerciendo desde ese espacio haría muy difícil una elección competitiva en Venezuela”.
Guaidó insistió en que cualquier vía para hallar una solución a la crisis en Venezuela depende de la “presión” que se haga sobre el gobierno de Maduro.
Asimismo, dijo que, de “prolongarse mucho la estadía de Maduro usurpando funciones”, Latinoamérica corre el peligro de tener en Venezuela “un enclave de soporte al terrorismo”.
“Ya en este momento hay asentamientos de grupos irregulares que están extrayendo oro de Venezuela para financiar sus actividades irregulares (…) aquí sí es muy grave ese elemento y sí corre riesgo la región de tener un enclave de soporte al terrorismo en Venezuela, de prolongarse mucho la estadía de Maduro usurpando funciones en Miraflores”, añadió.
Con información de EFE
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