Las 12 “perlas” que Maduro soltó este #16Ago - Runrun

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ LA TARDE de este 16 de agosto el 2º Encuentro Nacional de Consejos Productivos de Trabajadores.
Desde allí, y acompañado por Delcy Rodríguez, Tareck El Aissami, Eduardo Piñate y Aristóbulo Istúriz, Maduro lanzó estas 12 “perlas”:
1.- “Estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la Constituyente convoquen a elecciones, estoy deseoso, quiero elecciones ya, elecciones ya, porque me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle”.
2.- “Yo quiero que haya elecciones, quiero unas próximas elecciones ya (…) Yo quiero hacer elecciones. Quiero medirme en elecciones y darle una pela a esa oposición apátrida”.
3.- “En lo político somos unos campeones. Vayan preparando sus candidatos de la clase obrera ¡Quiero elecciones ya!”.
4.- “En lo que económico falta mucho por hacer para satisfacer las necesidades materiales de nuestro pueblo, sobre todo en esta etapa de agresión criminal del imperialismo norteamericano contra Venezuela”.
5.- “Tenemos un plan para enfrentar el bloqueo, para enfrentar la agresión económica imperialista y hemos construido poderosas fuerzas de reacción frente al bloqueo y la agresión imperialista”.
6.- “El imperialismo nos agrede criminal y brutalmente todos los días, nos persigue nuestras importaciones, exportaciones, nuestras cuentas bancarias, pero haga lo haga el imperialismo no podrá con Venezuela”.
7.- “Estamos debatiendo entre dos modelos el modelo neoliberal salvaje y el modelo inclusivo, humanista, cristiano del socialismo bolivariano que estamos empezando a construir en Venezuela”.
8.- “Trump hace a Venezuela lo que Hitler hizo al pueblo judío, perseguirlo y bloquearlo”.
9.- “La única manera de construir la paz y el futuro grande de Venezuela es por el camino de la revolución socialista”.
10.- “Estoy terminando de darle forma al Plan Nacional que he anunciado. La revolución necesita poderosos cambios en toda su estructura, su rumbo, su agenda”.
11.- “La revolución necesita una gran renovación desde adentro, una gran rectificación en sus políticas, quiere decir que necesita de una gran plan de cambios, renovación y rectificación”.
12.- “No nos caigamos a coba, en Venezuela se necesitan muchas cosas (…) ¿Quién va a hacer los cambios en Venezuela? ¿Donald Trump? ¿Juan Guaidó? Los cambios lo hará el pueblo de Venezuela”.
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