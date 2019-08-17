Maduro: "Estoy deseoso de que el CNE y la Constituyente convoquen a elecciones" - Runrun

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Maduro: “Estoy deseoso de que el CNE y la Constituyente convoquen a elecciones”

Redacción Runrun.es16 agosto, 20191min11

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NICOLÁS MADURO ASEGURÓ ESTE 16 DE agosto que está “deseoso” de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a elecciones parlamentarias, previstas para 2020.

“Estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la Constituyente convoquen a elecciones, estoy deseoso, quiero elecciones ya, elecciones ya, porque me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle”, manifestó en un acto con trabajadores oficialistas.

En este sentido, invitó a los presentes a preparar a sus candidatos para las parlamentarias y aseveró que el oficialismo dará “la pela del siglo a la derecha golpista”.

“Vayan preparando a los candidatos de la clase obrera para las elecciones de la Asamblea Nacional”, sumó.

Con información de EFE

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