Las 8 bochornosas "perlas" con las que Maduro se lució este #14Ago - Runrun

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Las 8 bochornosas “perlas” con las que Maduro se lució este #14Ago

Redacción Runrun.es14 agosto, 20192min2

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NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ LA TARDE de este 14 de agosto una “jornada de trabajo productivo” en el Palacio de Miraflores.

Flanqueado por Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami, Maduro lanzó estas 8 “perlas”:

1.- “Estamos concentrados en la producción y garantía del alimento en Venezuela, con el esfuerzo de los movimientos de campesinos, de productores y el esfuerzo público intenso a pesar de las persecuciones del bloqueo”.  

2.- “Seguimos avanzando en alianza estratégica con todo el que quiera producir, apoyando con financiamiento, con logística, con insumos, con asesoría científica y técnica a todos los productores, uniendo la capacidad productiva del país”.

3.- “Venezuela va a crecer con una base económica muy poderosa, donde vayan encadenándose los 16 motores productivos, creando un nuevo ciclo económico histórico”.

4.- Venezuela “lo tiene todo para satisfacer las necesidades materiales de la familia venezolana”.

5.- “Todos los CLAP tenemos que producirlos en el país con calidad venezolana. Todos los días trabajando, produciendo, sembrando”.

6.- “Nosotros nos dedicamos todos los días a atender el tema de la producción, de la economía, de las necesidades de nuestro pueblo”.

7.- “Planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos”.

8.- “En Colombia yo soy muy famoso, usted prende la televisión y salen imitando a Maduro, hablando de Maduro, de Venezuela. Tienen maduritis allá. Cuidado y se les aparece un Maduro por allá y les quita el poder político”.

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