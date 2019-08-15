Maduro acusa a Álvaro Uribe de liderar un supuesto plan para matarlo - Runrun

NICOLÁS MADURO ASEGURÓ ESTE 14 de agosto que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe lidera un supuesto plan para matarlo, con la participación de 32 mercenarios que, además, tendrían como objetivo a otros dirigentes oficialistas.
“He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, un plan que se ha discutido con Léster Toledo, (…) para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución”, aseveró en un acto de gobierno.
Maduro también dijo que en Colombia “le tienen terror a la revolución chavista bolivariana”, razón por la cual estarían planificando el supuesto magnicidio.
“Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y Léster Toledo lo han discutido en el búnker en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez”, insistió.
Dese que asumió la presidencia de Venezuela, en 2013, Maduro ha denunciado aproximadamente 30 planes magnicidas en su contra.
Con información de EFE
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvbmljb2xhcy1tYWR1cm8tMy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NjcyL2xhcy04LWJvY2hvcm5vc2FzLXBlcmxhcy1jb24tbGFzLXF1ZS1tYWR1cm8tc2UtbHVjaW8tZXN0ZS0xNGFnby8iIHRpdGxlPSJMYXMgOCBib2Nob3Jub3NhcyAmIzgyMjA7cGVybGFzJiM4MjIxOyBjb24gbGFzIHF1ZSBNYWR1cm8gc2UgbHVjacOzIGVzdGUgIzE0QWdvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Tmljb2zDoXMgTWFkdXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NjcyL2xhcy04LWJvY2hvcm5vc2FzLXBlcmxhcy1jb24tbGFzLXF1ZS1tYWR1cm8tc2UtbHVjaW8tZXN0ZS0xNGFnby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgOCBib2Nob3Jub3NhcyAmIzgyMjA7cGVybGFzJiM4MjIxOyBjb24gbGFzIHF1ZSBNYWR1cm8gc2UgbHVjacOzIGVzdGUgIzE0QWdvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvQm9sdG9uX0VGRS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NjUyL2pvaG4tYm9sdG9uLWFjdXNvLWEtbWFkdXJvLWRlLXRvcnR1cmFyLXktYWJ1c2FyLWRlLW1pZW1icm9zLWRlLWxhLWZhbmIvIiB0aXRsZT0iSm9obiBCb2x0b24gYWN1c8OzIGEgTWFkdXJvIGRlIHRvcnR1cmFyIHkgYWJ1c2FyIGRlIG1pZW1icm9zIGRlIGxhIEZBTkIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Kb2huIEJvbHRvbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjY1Mi9qb2huLWJvbHRvbi1hY3Vzby1hLW1hZHVyby1kZS10b3J0dXJhci15LWFidXNhci1kZS1taWVtYnJvcy1kZS1sYS1mYW5iLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkpvaG4gQm9sdG9uIGFjdXPDsyBhIE1hZHVybyBkZSB0b3J0dXJhciB5IGFidXNhciBkZSBtaWVtYnJvcyBkZSBsYSBGQU5CPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvZ3VhaWRvX3NhZGVsbWF5MTFhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjYzMi9ndWFpZG8tY2FtYmlvLXN1LWFnZW5kYS1wb3ItY2FybG9zLWJsYW5jby8iIHRpdGxlPSJHdWFpZMOzIGNhbWJpw7Mgc3UgYWdlbmRhLCBwb3IgQ2FybG9zIEJsYW5jbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmFwb3lvIGludGVybmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjYzMi9ndWFpZG8tY2FtYmlvLXN1LWFnZW5kYS1wb3ItY2FybG9zLWJsYW5jby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzIGNhbWJpw7Mgc3UgYWdlbmRhLCBwb3IgQ2FybG9zIEJsYW5jbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA2L0NhcGl0w6FuLVJhZmFlbC1BY29zdGEtQXLDqXZhbG8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjYwMi90aGUtbmV3LXlvcmstdGltZXMtbWFkdXJvLXJlcHJpbWUtYS1mdWVyemFzLWRlLXNlZ3VyaWRhZC1wYXJhLW1hbnRlbmVyLWNvbnRyb2wvIiB0aXRsZT0iVGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzOiBNYWR1cm8gcmVwcmltZSBhIGZ1ZXJ6YXMgZGUgc2VndXJpZGFkIHBhcmEgbWFudGVuZXIgY29udHJvbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmZ1ZXJ6YXMgZGUgc2VndXJpZGFkPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NjAyL3RoZS1uZXcteW9yay10aW1lcy1tYWR1cm8tcmVwcmltZS1hLWZ1ZXJ6YXMtZGUtc2VndXJpZGFkLXBhcmEtbWFudGVuZXItY29udHJvbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UaGUgTmV3IFlvcmsgVGltZXM6IE1hZHVybyByZXByaW1lIGEgZnVlcnphcyBkZSBzZWd1cmlkYWQgcGFyYSBtYW50ZW5lciBjb250cm9sPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvbmljb2xhcy1tYWR1cm8tMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NTkyL2xhcy0xNC12ZXJnb256b3Nhcy1wZXJsYXMtZGUtbWFkdXJvLWRlLWVzdGUtMTNhZ28vIiB0aXRsZT0iTGFzIDE0IHZlcmdvbnpvc2FzICYjODIyMDtwZXJsYXMmIzgyMjE7IGRlIE1hZHVybyBkZSBlc3RlICMxM0FnbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkRvbmFsZCBUcnVtcDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjU5Mi9sYXMtMTQtdmVyZ29uem9zYXMtcGVybGFzLWRlLW1hZHVyby1kZS1lc3RlLTEzYWdvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyAxNCB2ZXJnb256b3NhcyAmIzgyMjA7cGVybGFzJiM4MjIxOyBkZSBNYWR1cm8gZGUgZXN0ZSAjMTNBZ288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=