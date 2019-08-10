Podcast | Tres en uno: Guía para entender las sanciones, Cúcuta nuevo centro comercial de los venezolanos y Licores y harinas artesanales han causado 620 muertes - Runrun

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Podcast | Tres en uno: Guía para entender las sanciones, Cúcuta nuevo centro comercial de los venezolanos y Licores y harinas artesanales han causado 620 muertes

Redacción Runrun.es10 agosto, 20193min38

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AGOSTO NO DEJA DE SER NOTICIOSO. Las nuevas sanciones que el gobierno estadounidense le impuso al gobierno de Venezuela fue lo más relevante de esta semana, al igual que, Michelle Bachelet dijo que bloqueo de Estados Unidos puede agravar crisis en Venezuela, Noruega buscará una nueva fecha para reanudar la negociación y  la inflación acumulada en los primeros siete meses del año se ubica en 1.579%.

Entre los principales reportajes de esta semana tenemos uno de Runrunes titulado Y sin embargo: una guía rápida para entender las sanciones de Trump  realizado por la periodista Sarai Coscojuela, quien elaboró un glosario de términos con la finalidad de facilitar la compresión de la más reciente medida del gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. 

En el Pitazo conseguimos el reportaje Cúcuta: el nuevo centro de compras de los venezolanos, el cual expone que la ciudad colombiana, cercana a la frontera con Venezuela se ha convertido en el principal centro de comercio para los venezolanos.

En Tal Cual destaca un reportaje que lleva por título Licores y harinas artesanales han causado unas 620 muertes en apenas un año. Allí la periodista Luna Perdomo nos explica que pese a no haber cifras oficiales, la ONG Ciudadanía Activa revela un incremento del 600% en este tipo de fallecimientos.

 

 

 

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