Iván Duque sobre Maduro y sus ejercicios militares: "Perro que ladra no muerde" - Runrun

REFIRIÉNDOSE A NICOLÁS MADURO Y a los ejercicios militares que este ha ordenado en la frontera, el presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó que “los adagios populares enseñan cosas”, como por ejemplo que “perro que ladra no muerde”.
“A él (Maduro) le encanta todos los días provocar y provocar para tratar por esa vía de ganar algo de respaldo popular que lo perdió todo por cuenta de haber empobrecido por completo al pueblo venezolano”, declaró el mandatario a los medios en Cúcuta.
Duque se refirió a las prácticas militares de la FANB y las milicias civiles armadas, que el gobierno de Maduro comenzó el pasado 24 de julio, como una manera de “defender” sus fronteras.
En su opinión, con estas acciones Maduro pretende “provocar”, pero asegura que no lo conseguirá porque Colombia “es un país que siempre seguirá defendiendo no solamente sus principios democráticos sino que seguirá respondiendo a esa necesidad que tiene el pueblo venezolano en este momento de crisis”.
Con información de EFE
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