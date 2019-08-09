[VIDEO] Guaidó pide a la FANB y a la comunidad internacional presionar a Maduro para salir de la crisis - Runrun

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[VIDEO] Guaidó pide a la FANB y a la comunidad internacional presionar a Maduro para salir de la crisis

Redacción Runrun.es9 agosto, 20193min9

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EN UN VIDEO DIFUNDIDO VÍA Twitter, el presidente interino, Juan Guaidó, pidió a la FANB y a la comunidad internacional “presionar” al gobierno de Nicolás Maduro para hallar “una solución real y seria” a la “grave crisis” en el país. 

“Es el momento para que la comunidad internacional, el pueblo de Venezuela y nuestros hermanos de la Fuerza Armada presionemos para que la cúpula política del régimen ofrezca y acepte una solución real y seria a esta grave crisis”, expresa Guaidó en el video. 

A su juicio, “sin presión no hay solución”, por lo que instó a la ciudadanía “a que sea demasiado tarde para hacer lo que toca”.

Asimismo, recordó: “Pueblo de Venezuela, FANB y comunidad internacional: como legítimo presidente encargado de la República he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestro pueblo”.

Tras la decisión de Maduro de suspender las conversaciones con la oposición en Barbados, Guaidó propone “aumentar la presión en todos los tableros”, pues considera que “tarde o temprano ellos volverán y tendrán que sentarse”.

“Nuestra FANB no quiere hundirse ni compararse con torturadores y los que persiguen”, añadió.

Guaidó también señaló que sus enviados de la oposición han participado en las conversaciones en Barbados con “escepticismo y desconfianza después de anteriores experiencias”, pero con “la seriedad de quien tiene la obligación moral de encontrar una solución”.

En el gobierno, sin embargo, no hay voluntad de “ofrecer una transición ordenada”, pues al gobierno de Maduro “lo único que le interesa son ellos mismos, Maduro, sus negocios, sus intereses personales, no se les puede tocar el bolsillo”.

Con información de EFE

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