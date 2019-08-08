Lo que dijo Stalin González tras decisión de Maduro de suspender diálogo con la oposición - Runrun

EL DIPUTADO STALIN GONZÁLEZ, ENVIADO del presidente Juan Guaidó para el proceso de diálogo con el gobierno, rechazó la decisión de Nicolás Maduro de suspender el encuentro en Barbados.
“Llevan días diciendo que creen en la paz y en el mecanismo de Oslo y a las primeras de cambio le temen a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país”, tuiteó González, quien enfatizó que los venezolanos “merecen una solución urgente y expedita a la crisis” y que el “compromiso” de la oposición para lograrlo “está demostrado”.
“Nosotros seguiremos trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis, y lograr el rescate de nuestra democracia a través de elecciones verdaderamente libres y así ponerle fin a la corrupción, pobreza y violaciones a los derechos humanos”, añadió en otro tuit.
La decisión de Maduro obedece al apoyo que Guaidó ha mostrado al bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos, medida ordenada el 6 de agosto por el presidente de ese país, Donald Trump.
“El presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela”, dice un comunicado oficial donde se anuncia la decisión de Maduro.
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