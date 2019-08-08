Maduro suspende diálogo con oposición por "apoyo" de Guaidó a bloqueo de EEUU - Runrun

NICOLÁS MADURO DECIDIÓ ESTE 7 de agosto suspender el proceso de diálogo que lleva adelante con la oposición en Barbados, a instancias de Noruega, debido al apoyo que el presidente interino, Juan Guaidó, ha mostrado al bloqueo total de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos.
“El presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela”, dice un comunicado oficial.
El escrito fue publicado en Twitter por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, e indica que la delegación de la oposición venezolana designada por Guaidó ya se encuentra en Barbados.
“Los venezolanos hemos notado con profunda indignación que el jefe de la delegación de la oposición, Juan Guaidó, celebra, promueve y apoya estas acciones lesivas”, prosigue el escrito.
Además, el Ejecutivo informó que revisará “los mecanismos de ese proceso (de diálogo) a fin de que su continuación sea realmente efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo”.
Las reuniones entre el chavismo y la oposición estaban previstas para este jueves y viernes. Se trataba de la tercera ronda de conversaciones en esa isla.
Más temprano, Guaidó había reiterado que seguiría en el proceso de diálogo con el oficialismo pese a “compartir las dudas” que expresaron algunos de sus aliados internacionales.
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