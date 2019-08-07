Ortega Díaz: Padrino López es un hombre clave para las negociaciones - Runrun

LA FISCAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz aseguró que representantes del cuestionado Gobierno venezolano en el diálogo impulsado por Noruega no negociarán la salida de Nicolás Maduro del poder, a menos que ”estén contra la pared” y no tengan más opción que ceder.
“Yo conozco muy bien a Jorge Rodríguez, ellos no van a negociar su salida del poder a menos que estén contra la pared. Estamos ante unos delincuentes y la única manera que negocien es con esa presión de EE.UU.”, comentó Ortega Díaz en favor de las sanciones que impuso el presidente estadounidense Donald Trump contra todo el círculo cercano de Nicolás Maduro.
Durante la entrevista con César Miguel Rondón, la fiscal calificó a Jorge Rodríguez como un ”hombre perverso”, ya que el ministro del cuestionado Gobierno venezolano, es el líder del chavismo que coloca trabas en las negociaciones entre los representantes de Maduro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Ortega Díaz afirmó que el único hombre que pudiese lograr una negociación para un cambio político en Venezuela, sería Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. “Hay que hablar con Padrino López, es un hombre clave”, señaló durante la entrevista.
Ortega sostuvo que Padrino López es quien tiene el “control” para acusar a Nicolás Maduro de violar los derechos humanos.
La fiscal general en el exilio aseveró que Maduro debe ser encarcelado y que las recientes medidas tomadas por la administración de Donald Trump tienen esa intención.
“Nicolás Maduro es un borrego que lo somete Cilia, los militares, los colectivos, los rusos y eso no le pasa a un dictador”, dijo Luisa Ortega sobre las razones que impiden a Maduro de su salida fácil de Miraflores.
Sin embargo, aseveró que los familiares de Cilia Flores quieren zafarse de la situación que atraviesa el círculo cercano de Nicolás Maduro con las sanciones de EEUU. ”Cilia también es perversa”, concluyó.
*Con información de El Pitazo.
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