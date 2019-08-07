Fijan nuevamente audiencia de juicio del caso de violación y tortura a un joven en el Zulia - Runrun

PARA ESTE 7 DE AGOSTO ESTÁ FIJADA nuevamente la audiencia de juicio de los exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados por la violación de un estudiante, quien también fue víctima de tratos crueles, durante las protestas de 2017.
Esta fecha fue acordada después de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia aprobó el recurso de apelación presentado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Esta decisión representa un reconocimiento al derecho de defensa de la víctima, pues, inicialmente el Juzgado de Control había desestimado las pruebas promovidas por Codhez.
De esta forma, la Comisión considera que hay posibilidades de llevar a cabo un proceso más exhaustivo y transparente que ayude a la reparación de los derechos de la víctima y la condena a los responsables.
No obstante, Codhez reitera que el Estado venezolano sigue sin juzgar el delito de tortura en sus tribunales. Aunque en este caso hay elementos de convicción que demuestran que se cometió tortura, los acusados serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que disminuye la posibilidad de que haya justicia plena, algo que preocupa debido al incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país.
Codhez también alerta sobre el retardo procesal presente en este caso: en 2018, la audiencia preliminar fue diferida 6 veces, mientras que este año, la apertura a juicio ha sido diferida en dos oportunidades.
Con información de nota de prensa de Codhez
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