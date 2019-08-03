En 10 claves: lo que dijo Maduro este #2Ago - Runrun

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En 10 claves: lo que dijo Maduro este #2Ago

Redacción Runrun.es2 agosto, 20193min8

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NICOLÁS MADURO DIRIGIÓ ESTE VIERNES 2 de agosto una jornada de supervisión de la industria naviera nacional en el marco de la Misión Transporte.

A continuación, resumimos en 10 claves la alocución de Maduro:

1.- Agradeció al gobierno de Barbados “todo el apoyo que ha dado para facilitar el proceso de diálogo político entre Venezuela y las oposiciones venezolanas”.

2.- También agradeció a los líderes de la oposición que están asistiendo a Barbados y que acudieron a Noruega por mantenerse en el diálogo: “Tengo que agradecerles”.

3.- Dijo que se ha “propuesto establecer una mesa permanente de diálogo político por Venezuela para buscar soluciones, que sea capaz de pasar meses, años, y lograr acuerdos sólidos”.

4.- Anunció que su gobierno denunciará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la “amenaza” de EEUU de imponer un bloqueo naval o “cuarentena” contra Venezuela.

5.- Rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre este posible bloqueo: “Trump anunció que está pensando en un bloqueo naval contra Venezuela. No sale ni entra ningún barco. Un bloqueo a todas luces ilegal”.

6.- Enfatizó que “a Venezuela no la bloquea nadie y menos una cuarentena”: “Eso dice muy bien la desesperación, la irritación con que actúa el gobierno imperialista de Estados Unidos”.

7.- Aseguró que EEUU intenta “sabotear” el diálogo con la oposición. “No se los permitiremos”, añadió.

8.- Maduro lanzó esta perla: “Este es un Gobierno autocrítico, que asume y acepta los errores, que los rectifica a tiempo”.

9.- Le envió un mensaje a los militares: “Oído, FANB, oído pueblo de Venezuela, Donald Trump dice que está pensando en una cuarentena para Venezuela”.

10.- Sentenció: “Yo le digo a Donald Trump, no podrán con Venezuela. Los mares libres del Caribe son nuestros y los vamos a seguir navegando”.

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