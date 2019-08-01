 Embajador de EEUU en Colombia califica de "torpe" declaración de Maduro sobre exjefes de FARC - Runrun
Lo último
   

Buscar

Embajador de EEUU en Colombia califica de “torpe” declaración de Maduro sobre exjefes de FARC

Redacción Runrun.es1 agosto, 20192min10

Artículos Relacionados

Noticias

Calculan que en Colombia ya hay más de 1,4 millones de venezolanos

Noticias

Venezolanos sin visa podrán solicitar naturalización en Ecuador

Noticias

Audiencia de Edgar Zambrano fue diferida por falta del tribunal

kevin-whitaker.jpg

EL EMBAJADOR DE EEUU EN Colombia, Kevin Whitaker, calificó de torpes las recientes declaraciones de Nicolás sobre los exmiembros de las FARC alias “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”, a quienes llamó “líderes de paz” y dijo que son “bienvenidos” en Venezuela.

De acuerdo con Whitaker, estas palabras revelan “la continua torpeza” de Maduro, pues, en su opinión, Santrich y Márquez “han traicionado al acuerdo de paz y han traicionado a Colombia”.

“Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz”, dijo Maduro el 28 de julio, en la clausura del foro Sao Paulo.

El presidente de Colombia, Iván Duque, también rechazó estas declaraciones y las consideró “burrada”.

“Yo lo que creo es que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas de burro. Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes”, señaló.

Con información de EFE

Foto: Colprensa

Post Views: 10

Enviar Comentarios

anteriorAudiencia de Edgar Zambrano fue diferida por falta del tribunal

siguienteVenezolanos sin visa podrán solicitar naturalización en Ecuador

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios