Embajador de EEUU en Colombia califica de "torpe" declaración de Maduro sobre exjefes de FARC - Runrun

EL EMBAJADOR DE EEUU EN Colombia, Kevin Whitaker, calificó de torpes las recientes declaraciones de Nicolás sobre los exmiembros de las FARC alias “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”, a quienes llamó “líderes de paz” y dijo que son “bienvenidos” en Venezuela.
De acuerdo con Whitaker, estas palabras revelan “la continua torpeza” de Maduro, pues, en su opinión, Santrich y Márquez “han traicionado al acuerdo de paz y han traicionado a Colombia”.
“Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz”, dijo Maduro el 28 de julio, en la clausura del foro Sao Paulo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, también rechazó estas declaraciones y las consideró “burrada”.
“Yo lo que creo es que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas de burro. Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes”, señaló.
Con información de EFE
Foto: Colprensa
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