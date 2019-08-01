Maduro ofrece disculpas a productores de serie sobre Bolívar: "Emití conceptos prejuiciados" - Runrun

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Maduro ofrece disculpas a productores de serie sobre Bolívar: “Emití conceptos prejuiciados”

Redacción Runrun.es31 julio, 20192min1

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NICOLÁS MADURO OFRECIÓ ESTE 31 de julio disculpas a los realizadores de la serie sobre el libertador Simón Bolívar por haber criticado la pieza audiovisual sin haberla visto.  

“Acabo de terminar, ayer, de ver la serie de Bolívar (…), yo cometí el error y quiero pedir excusas, a los productores de la serie, a los escritores de la serie, a los actores y actrices porque yo por el prejuicio que tengo por el maltrato de la oligarquía en Bogotá contra Bolívar emití conceptos prejuiciados”, expresó en un acto de gobierno.

Maduro aseguró que, después de ver toda la serie junto con su esposa, Cilia Flores, que quedó “maravillado y conmovido”.

“Lograron en la serie traer a un Bolívar vivo, un Bolívar humano, sensible, muchas cosas seguramente se podrían agregar a la serie y es una serie historiográfica o histórica en el sentido de la palabra, es más una novela, una versión novelada de la vida de Bolívar, pero es muy hermosa”, sumó.

Asimismo, recomendó a todos lo que puedan acceder a Netflix ver esta serie: “Me hubiera gustado que tuviera mil capítulos porque además del entretenimiento me permitió reconectarme con la historia otra vez”.

Con información de EFE

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