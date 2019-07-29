Iván Duque: "Creo que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas de burro" - Runrun

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Iván Duque: “Creo que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas de burro”

Redacción Runrun.es29 julio, 20191min6

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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN Duque, definió como una “burrada” la invitación que Nicolás Maduro extendió a los exlíderes prófugos de las FARC alias “Jesús Santrich” e “Iván Márquez” para que visiten a Venezuela.

“Yo lo que creo es que a Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas de burro. Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes”, expresó Duque.

Durante su intervención en la clausura del Foro de Sao Paulo, celebrada el domingo 28 de julio, Maduro manifestó que Márquez y Santrich, a quienes llamó “dos líderes de paz”, son bienvenidos” a Venezuela.

Para el mandatario colombiano, con estas declaraciones, Maduro “una vez más comete la burrada que lo ha caracterizado de seguir protegiendo al terrorismo”.

Con información de EFE

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