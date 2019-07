Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 29.07.2019: ALTO: Decrece su influencia - Runrun

ALTO

Así lo definen: “El Foro de São Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde centroizquierdistas hasta colectividades políticas de izquierda, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en São Paulo en 1990. Constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda, para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe”. Funcionó -hasta esta escuálida reunión en Caracas- como un “think tank” de la izquierda radical admiradora de Fidel Castro, de Marx y Lenin y de todos los grupos guerrilleros de centro y Suramérica. Tras años medio abandonado resurgió con el apoyo del financiamiento de Hugo Chávez a partir de 1999, quien lo convirtió en su aliado en todas las sucursales que tenía el Foro. Sin embargo, al cesar el gran $oport€ venezolano, se ha ido desvencijando hasta demostrar lo que es su fuerza real en esta recién terminada XXV reunión. A pesar de que 10 países tienen actualmente presidentes pertenecientes a partidos miembros del FSP (Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, México, Panamá y Venezuela) el cónclave de Caracas fue realmente un fiasco izquierdoso. Mientras el régimen de Maduro y Cabello anunciaba que llegarían más de 800 combatientes la cifra real no pasó de 200 invitado$. Los asistentes se sorprendieron del desorden encontrado. Citan como ejemplo que tras arribar a la reunión Diosdado Cabello la seguridad se reforzó y trancaron las puertas de acceso dejando fuera a un número mayor de delegados de los que estaban en la sala. Éstos no pudieron entrar de nuevo. Hubo molestias pues el país sede, Venezuela, quería que se emitiera solo una declaración de apoyo a Maduro y su gobierno. Los delegados protestaron y entonces decidieron sacar dos resoluciones, una sobre Venezuela y otra de todo el grupo sobre el tema latinoamericano. La ausencia de delegados fue atribuida por el gobierno a la dificultad para trasladarse a Caracas ante la mínima oferta de vuelos desde y hacia Venezuela. Las variopintas delegaciones asistentes notaron la ausencia de representantes del “kirchnerismo”, la disconformidad con actitud de México, el exceso de delegados enviados desde Honduras y otras discrepancias. Varios agentes de propaganda venidos de tres países miembros se dedicaron a grabar videos “para desmentir a los gringos y opositores” cuando dicen que “hay crisis humanitaria, hambre y escasez de alimentos”. A ellos los llevaron a los supermercados “abarrotados” de comida, pero no les dijeron que hoy no hay dinero para comprarlos ni que una familia venezolana necesita 65 salarios mínimos para adquirir la canasta básica alimentaria. A los más importantes los llevaron a restaurantes y hasta el concierto de Guaco en el hotel Eurobuilding. A diferencia de la reunión del Movimiento de Países No Alineados que hospedaron en dicho hotel, a los del FSP los colocaron en el Alba Caracas y otros hoteles del centro y Sabana Grande.

