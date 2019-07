Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 29.07.2019: BAJO: La otra cara - Runrun

BAJO

LA OTRA CARA:

El hoy desvencijado Foro de Sao Paulo, otrora punto de encuentro de toda la izquierda radical latinoamericana y ente que alguna vez fue motor de grupos como los tupamaros, las guerrillas centroamericanas y otros grupos irregulares suramericanos se ha venido a menos. La sola mención de Fidel Castro llamándolos a reunirse cada año era motivo de grandes movilizaciones de todos esos grupos al sitio de encuentro. Detalles de la reunión los revela VenezuelaRedInformativa.com. Entre otros aspectos: “No asistió al Foro de Sao Paulo: Izquierda democrática marca distancia del régimen de Maduro. El encuentro del Foro de Sao Paulo (FSP) que se realizó en Caracas hasta el pasado sábado tiene varias bajas en asistencia de partidos políticos que lo integran. El detonante fue el informe de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, que significa la más grave denuncia con repercusión mundial de los procedimientos de secuestros y torturas contra líderes sociales, políticos, periodistas y parlamentarios instaurado por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Desde Chile la ausencia principal fue del Partido Socialista, que mostró su total solidaridad con la expresidenta Michelle Bachelet frente a las descalificaciones del gobierno de Venezuela. Tampoco asistió el Partido Por la Democracia PPD del expresidente Ricardo Lagos. Previo al evento, parlamentarios de izquierda se mostraron críticos, entre ellos, la joven diputada del PCCh, Camila Vallejo, quien sorprendió, dada su condición de comunista. De México el histórico PRD decidió en su dirección nacional no asistir para no avalar al madurismo. El partido del presidente AMLO, MORENA no respondió a la solicitud de opinión formulada, pero sus dirigentes se han cuidado de manifestar opinión contraria al informe de DD.HH. de la ONU. En Ecuador tres partidos de larga presencia en el FSP tampoco asistieron, ellos son Proyecto PAÍS, del presidente Lenin Moreno; el Movimiento PACHAKUTIK de orientación marxista y que representa a los pueblos indígenas; e Izquierda Democrática ID. La lista la completa el PRD de Panamá y de República Dominicana. Todas son sensibles bajas que comienzan a marcar una tendencia en las fuerzas de izquierda del continente, que se desmarcan del gobierno de Maduro que se mantiene en el gobierno tras cuestionadas elecciones presidenciales adelantadas en 2018, en las cuales las fuerzas principales de la oposición venezolana no participaron, por estar sus registros partidistas anulados por el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por el partido de gobierno PSUV . La mayor evidencia de esta fractura la muestra la actitud del gobierno de Bolivia, que transmitió públicamente que NO asistirían «como Estado», decisión que se interpreta como un movimiento táctico por las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre y que pueden comprometer a Evo Morales, quien hasta el momento no logra superar el 38% en las encuestas. Asimismo, el Gobierno del Uruguay impuso en el Frente Amplio FA, que agrupa a varios partidos de la izquierda y centro, que aunque asistieran a Caracas, no avalará ningún pronunciamiento contra la expresidenta Bachelet. El Gobierno de Tabaré Vázquez firmó la última declaración del Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea, en la que plantea que la salida a la crisis política venezolana es «una nueva elección presidencial». Periodistas y observadores en Caracas estiman que es el encuentro del FSP más débil en muchos años, ya que en realidad no llegan a 150 los delegados e invitados internacionales, muy lejos de los 800 que anunció Diosdado Cabello”. Para algunos líderes de la vieja izquierda “el gobierno de Maduro les hiede”.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvbWlncmFjaW9uLW1haXF1ZXRpYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MDg0L2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTIzLTA3LTIwMTktYWx0by1zaS1oYXktcmVhbC8iIHRpdGxlPSJMb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAyMy4wNy4yMDE5OiBBTFRPOiBTw60gaGF5IHJlYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DcmlzaXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUwODQvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMjMtMDctMjAxOS1hbHRvLXNpLWhheS1yZWFsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDIzLjA3LjIwMTk6IEFMVE86IFPDrSBoYXkgcmVhbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1ZFTkVaT0xBTk9TLUNSSVNJUy1FQ09OT01JQS1QRFZTQS1QRVRST0xFTy1TQU5DSU9ORVMucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODUxMTEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMjMtMDctMjAxOS1tZWRpby1lc3RhZG8tZm9yYWppZG8vIiB0aXRsZT0iTG9zIFJ1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMjMuMDcuMjAxOTogTUVESU86IMK/RXN0YWRvIGZvcmFqaWRvPyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVzdGFkbyBDcmltaW5hbCBWZW5lem9sYW5vPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4NTExMS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0yMy0wNy0yMDE5LW1lZGlvLWVzdGFkby1mb3Jhamlkby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAyMy4wNy4yMDE5OiBNRURJTzogwr9Fc3RhZG8gZm9yYWppZG8/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvQmFjaGVsZXQwMy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4NTExMi9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0yMy0wNy0yMDE5LWJham8tb3BwZW5oZWltZXItY3Vlc3Rpb25hLyIgdGl0bGU9IkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDIzLjA3LjIwMTk6IEJBSk86IE9wcGVuaGVpbWVyIGN1ZXN0aW9uYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4NTExMi9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0yMy0wNy0yMDE5LWJham8tb3BwZW5oZWltZXItY3Vlc3Rpb25hLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDIzLjA3LjIwMTk6IEJBSk86IE9wcGVuaGVpbWVyIGN1ZXN0aW9uYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L0xpYmVydGFkZGVleHByZXNpb24ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg5OS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xOS0wNy0yMDE5LWFsdG8tdml2YS1lbC1wZXJpb2Rpc21vLWxpYnJlLyIgdGl0bGU9IkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE5LjA3LjIwMTk6IEFMVE86IFZpdmEgZWwgcGVyaW9kaXNtbyBsaWJyZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFudG9uaW8gR3V0ZXJyZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4OTkvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTktMDctMjAxOS1hbHRvLXZpdmEtZWwtcGVyaW9kaXNtby1saWJyZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxOS4wNy4yMDE5OiBBTFRPOiBWaXZhIGVsIHBlcmlvZGlzbW8gbGlicmU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNS9mdW5jaW9uYXJpb3NmYWVzX3JyMjAxOS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4NDkwMS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xOS0wNy0yMDE5LW1lZGlvLWhheS1zYW5jaW9uZXMtaXJyZXZlcnNpYmxlcy8iIHRpdGxlPSJMb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxOS4wNy4yMDE5OiBNRURJTzogSGF5IHNhbmNpb25lcyBpcnJldmVyc2libGVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q1BJPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4NDkwMS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xOS0wNy0yMDE5LW1lZGlvLWhheS1zYW5jaW9uZXMtaXJyZXZlcnNpYmxlcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxOS4wNy4yMDE5OiBNRURJTzogSGF5IHNhbmNpb25lcyBpcnJldmVyc2libGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios