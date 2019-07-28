Reverol ordena reforzar control migratorio tras sentencia sobre el TIAR - Runrun

EL MINISTRO DE INTERIOR Y JUSTICIA, mayor general Néstor Reverol Torres, ordenó fortalecer el control en los puestos fronterizos tras la sentencia que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
En una circular, con fecha del 27 de julio, el funcionario indicó que se debe “reforzar el control migratorio en todos los pasos fronterizos y aeropuertos tanto nacionales como de carácter privado“. Refiere la comunicación que la instrucción se enmarca dentro el dictamen del TSJ declara la nulidad absoluta del acuerdo presentado por la Asamblea Nacional “en desacato”.
La orden incluye la revisión y retención preventiva de pasaporte “a posibles ciudadanos que incumplan lo establecido en la sentencia”. El radiograma va dirigido a la Guardia Nacional (GN), el Servicio de Policía de Migración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Más información en TalCual.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvY2FiZWxsb21hZHVyb2xvcGV6LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU0ODIvbmljb2xhcy1tYWR1cm8taW50ZW5jaW9uLWRlLWFwbGljYXItZWwtdGlhci1hLXZlbmV6dWVsYS1lcy11bi1hY3RvLWhvc3RpbC1hLWxhLXNvYmVyYW5pYS8iIHRpdGxlPSJOaWNvbMOhcyBNYWR1cm86IEludGVuY2nDs24gZGUgYXBsaWNhciBlbCBUSUFSIGEgVmVuZXp1ZWxhIGVzIHVuIGFjdG8gaG9zdGlsIGEgbGEgc29iZXJhbsOtYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPk5pY29sw6FzIE1hZHVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTQ4Mi9uaWNvbGFzLW1hZHVyby1pbnRlbmNpb24tZGUtYXBsaWNhci1lbC10aWFyLWEtdmVuZXp1ZWxhLWVzLXVuLWFjdG8taG9zdGlsLWEtbGEtc29iZXJhbmlhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk5pY29sw6FzIE1hZHVybzogSW50ZW5jacOzbiBkZSBhcGxpY2FyIGVsIFRJQVIgYSBWZW5lenVlbGEgZXMgdW4gYWN0byBob3N0aWwgYSBsYSBzb2JlcmFuw61hPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvVFNKLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU0MDUvdHNqLWFudWxhLWRlY2lzaW9uLWRlLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWRlLXJlaW5jb3Jwb3Jhci1hLXZlbmV6dWVsYS1hbC10aWFyLyIgdGl0bGU9IlRTSiBhbnVsYSBkZWNpc2nDs24gZGUgbGEgQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgZGUgcmVpbmNvcnBvcmFyIGEgVmVuZXp1ZWxhIGFsIFRpYXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTQwNS90c2otYW51bGEtZGVjaXNpb24tZGUtbGEtYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwtZGUtcmVpbmNvcnBvcmFyLWEtdmVuZXp1ZWxhLWFsLXRpYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VFNKIGFudWxhIGRlY2lzacOzbiBkZSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBkZSByZWluY29ycG9yYXIgYSBWZW5lenVlbGEgYWwgVGlhcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L3JlcHNvbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MjMwL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMjVqdWwvIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyNUp1bCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNoaW5hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MjMwL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMjVqdWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyNUp1bDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L25pY29sYXNtYWR1cm8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTExNC9lZS11dS1hZHZpcnRpby1hLW1hZHVyby1xdWUtc3Utc2FsaWRhLWRlbC1wb2Rlci1kZWJlLXNlci1lbi11bi1jb3J0by1wbGF6by8iIHRpdGxlPSJFRS5VVS4gYWR2aXJ0acOzIGEgTWFkdXJvIHF1ZSBzdSBzYWxpZGEgZGVsIHBvZGVyIGRlYmUgc2VyIGVuIHVuIOKAnGNvcnRvIHBsYXpv4oCdIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RUUuVVUuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MTE0L2VlLXV1LWFkdmlydGlvLWEtbWFkdXJvLXF1ZS1zdS1zYWxpZGEtZGVsLXBvZGVyLWRlYmUtc2VyLWVuLXVuLWNvcnRvLXBsYXpvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVFLlVVLiBhZHZpcnRpw7MgYSBNYWR1cm8gcXVlIHN1IHNhbGlkYSBkZWwgcG9kZXIgZGViZSBzZXIgZW4gdW4g4oCcY29ydG8gcGxhem/igJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9hbi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MDg5L2d1YWlkby1lbC10aWFyLW5vLWVzLXVuLWJvdG9uLXF1ZS1hcHJldGFtb3MteS1tYW5hbmEtc2Utc29sdWNpb25hLXRvZG8vIiB0aXRsZT0iQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgYXBydWViYSByZWluY29ycG9yYWNpw7NuIGFsIFRJQVIgY29uIGlycmVndWxhcmlkYWRlcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MDg5L2d1YWlkby1lbC10aWFyLW5vLWVzLXVuLWJvdG9uLXF1ZS1hcHJldGFtb3MteS1tYW5hbmEtc2Utc29sdWNpb25hLXRvZG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgYXBydWViYSByZWluY29ycG9yYWNpw7NuIGFsIFRJQVIgY29uIGlycmVndWxhcmlkYWRlczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios