OVP: En Venezuela ha muerto un preso por día desde que comenzó la gestión de Iris Varela - Runrun

HUMBERTO PRADO, COORDINADOR DEL OBSERVATORIO Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró que, en los 20 años que lleva el oficialismo al frente del gobierno, han muerto 7.329 personas en las cárceles del país y, en ocho años de la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en el país han muerto 2.823 reclusos.
Prado califica como “un caos” el sistema penitenciario de Venezuela y es enfático al manifestar que, desde que comenzó la gestión de Iris Varela como ministra de Asuntos Penitenciarios, se ha agravado la situación carcelaria, tanto así que, según cifras que maneja el OVP, en promedio muere un preso por día.
Para Prado, Varela ha mentido al país pues, en ocho años, no ha podido acabar con los problemas de hacinamiento, retardo procesal, ocio, corrupción, violencia, problemas de salud, tráfico de droga y armas.
“El presupuesto para los presos ahora es peor antes le daban basofìa ahora es un agua marrón con gusano o arroz y lo tienen que para ingerir”, destaca el coordinador general de OVP.
Con información de la OVP
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