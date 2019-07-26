Maduro pide a militares colombianos "rechazar los planes de agresión militar" contra Venezuela - Runrun

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EN CADENA NACIONAL DE RADIO y televisión, Nicolás Maduro pidió este 25 de julio a los militares de Colombia unirse “en una sola fuerza” con sus homólogos venezolanos y “rechazar los planes de agresión militar” contra este país.
“En nombre de todos los militares de Venezuela”, Maduro les dijo a los uniformados colombianos: “Contamos con ustedes”. Asimismo, les recomendó desoír “las órdenes de meterse con la paz de Venezuela” y “rechazar los planes de agresión militar” contra Venezuela.
En esta misma línea, instó a los militares colombianos a luchar contra “el desastre de la oligarquía” y repudiar la supuesta presencia de “las bases militares ‘gringas’ (estadounidenses) en Colombia”.
Con información de EFE
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