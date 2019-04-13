Mike Pompeo se reúne con Presidente de Paraguay para hablar sobre Venezuela - Runrun

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, Mike Pompeo, llegó este sábado al Palacio de Gobierno, en Asunción, para reunirse con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, con la situación de Venezuela como tema central de la conversación.
La visita de Pompeo, procedente de Chile, es la primera de un secretario de Estado de EEUU a Paraguay en 53 años, desde que en 1965 lo visitara Dean Rusk, titular de Exteriores bajo la presidencia de Lyndon Johnson, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1959).
Entre los asuntos a tratar con Abdo Benítez se encuentran el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, el crimen transnacional y el terrorismo, informó la Cancillería. Sin embargo, el tema central a abordar en esta visita es Venezuela, como ya hizo Pompeo el viernes en Chile.
Pompeo partirá después a Perú, donde también se entrevistará este sábado, con el presidente de ese país, Martín Vizcarra, y el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Néstor Popolizio.
Su gira por la región concluirá el domingo en la localidad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para evaluar los desafíos fronterizos y conocer el apoyo a los refugiados venezolanos.
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