Comité Internacional de Cruz Roja dispuesta a rehabilitar hospitales venezolanos - Runrun

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Comité Internacional de Cruz Roja dispuesta a rehabilitar hospitales venezolanos

Unión Radio10 abril, 20191min11

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EL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, adelantó que la organización pudiera trabajar en áreas de rehabilitación hospitalaria en Venezuela, específicamente en cuanto a remodelación y reacondicionamiento.

“Nosotros estamos aquí para ayudar y cooperar con las autoridades”, dijo Maurer, quien resaltó que al menos 24 millones de francos suizos están destinados para ayudar a la nación.

El pasado 29 de marzo, en rueda de prensa, el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, precisó que en 15 días comenzaría la distribución y logística con la ayuda humanitaria en Venezuela.

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