Comité Internacional de Cruz Roja dispuesta a rehabilitar hospitales venezolanos - Runrun

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, adelantó que la organización pudiera trabajar en áreas de rehabilitación hospitalaria en Venezuela, específicamente en cuanto a remodelación y reacondicionamiento.
“Nosotros estamos aquí para ayudar y cooperar con las autoridades”, dijo Maurer, quien resaltó que al menos 24 millones de francos suizos están destinados para ayudar a la nación.
El pasado 29 de marzo, en rueda de prensa, el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, precisó que en 15 días comenzaría la distribución y logística con la ayuda humanitaria en Venezuela.
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