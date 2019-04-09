Guaidó saludó apoyo mundial tras decisión de la OEA - Runrun

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Guaidó saludó apoyo mundial tras decisión de la OEA

Unión Radio9 abril, 20191min10

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EL PRESIDENTE ENCARGADO, JUAN GUAIDÓ, saludó la decisión de la OEA de reconocer a Gustavo Tarre Briceño, como representante de Venezuela ante ese organismo, hasta que se produzcan nuevos comicios en el país.

A través de su cuenta en Twitter, el diputado afirmó que ahora “la voz de los venezolanos estará en el Consejo Permanente de la OEA”, para activar mecanismos “de presión” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Somos la alternativa para el progreso de Venezuela porque contamos con el apoyo determinado del mundo”, escribió.

De igual forma, el abogado, Gustavo Tarre Briceño, calificó como un “paso importante” su reconocimiento en el organismo internacional, para lograr “objetivos planteados por Guaidó”.

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