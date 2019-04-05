EEUU será representado diplomáticamente por Suiza en Venezuela - Runrun

SUIZA Y ESTADOS UNIDOS acordaron que el primero de estos países represente al segundo en Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas el 23 de enero.
De acuerdo a la Radio Televisión de Suiza (RTS), el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y el embajador estadounidense en este país, Edward McMullen, firmaron en Berna el acuerdo para formalizar esta representación, con la que, según el jefe de su diplomacia, la Confederación Helvética “busca contribuir al mantenimiento de la paz”.
Cassis explicó que Estados Unidos fue el que solicitó esta delegación de funciones diplomáticas, que ya fue discutida por el ministro suizo en su reciente visita a Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.
El jefe de la diplomacia helvética también subrayó que este tipo de representación entre gobiernos enfrentados es “una larga tradición” del país centroeuropeo, que ejerce actualmente también este papel en Irán para EE.UU., en Rusia para Georgia (y viceversa), en Arabia Saudí para Irán (y viceversa) y en Egipto para el régimen iraní.
El Departamento de Estado señaló que, en virtud de este pacto, el país helvético actuará “como poder protector de los intereses de EE.UU. en Venezuela.
No obstante, el Departamento de Estado matizó que “hasta nuevo aviso de que el arreglo es operativo, los suizos no podrán ofrecer servicios”.
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