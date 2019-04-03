China negó presencia de tropas en Venezuela ante acusaciones de injerencia - Runrun

EL GOBIERNO CHINO NEGÓ este miércoles que soldados del Ejército Popular de Liberación de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales del país.
“Puedo asegurar que todas las informaciones relacionadas (sobre la presencia de soldados del EPL en Venezuela) son completamente falsas”, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang.
Este martes, más de 20 ex jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron en Miami sobre la “muy peligrosa” evolución de la crisis venezolana y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial para que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela.
Los ex presidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron que “rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento (de Venezuela), como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur” del país.
“Nuestra posición en Venezuela es clara y consistente: defendemos la ley internacional y las normas de las relaciones internacionales, y nos oponemos a la interferencia en los asuntos de otros países”, aseveró el portavoz chino.
El sábado pasado Nicolás Maduro informó a través de Twitter de la llegada de 65 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de China, y anunció que en los próximos días recibiría “más cooperación”, pero no especificó de qué tipo.
Geng precisó que espera que Maduro y la oposición puedan “establecer un diálogo” de cara a la “reconciliación”. Sostuvo que China seguirá “cooperando en varios sectores” con Venezuela.
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