Iglesia colaborará en la entrega de la ayuda humanitaria - Runrun

DURANTE UNA RUEDA DE PRENSA, La Conferencia Episcopal Venezolana informó que la Cruz Roja Internacional le solicitó apoyo para organizar los insumos, medicamentos y alimentos, una vez toquen suelo venezolano.
El monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, detalló que el organismo (CICR) solicitó que las autoridades eclesiásticas ayuden en la “recepción y la consignación” de los insumos médicos.
“La iglesia va a hacer posible no solamente la recepción, sino la consignación de dicho material”, dijo.
Por otra parte, el alto clero rechazó las acciones violentas contras manifestantes en el país.
El segundo vicepresidente de la CEV, Raúl Biord, arzobispo de La Guaira, deploró que el Estado venezolano realice llamados a los grupos colectivos para que no permitan que se realicen las “legítimas protestas”.
“Resulta grave, ilegal e irresponsable el llamado a los colectivos a reprimir a la gente cuando reclama legítimamente sus derechos fundamentales”, dijo.
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